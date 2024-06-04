替孫安佐解巫蠱術！孫鵬狄鶯求助陳博正 消災解厄「科儀」內容曝
孫安佐在泰國呼麻被逮，狄鶯赴泰國救兒子，爆氣說孫安佐是被下蠱，回台後和孫鵬一起到「西哥」陳博正老婆「西嫂」經營的烏來龍太宮辦事，替兒子消災解厄，陳博正經紀人，同時也是女兒的陳瓊雯透露，當時只有孫鵬夫妻到場，孫安佐並沒有現身。
記者李欣容／台北報導
孫安佐自爆在泰國被抓去做「能量轉換」，遭受非人對待，回台後情緒也不太穩定，在直播中大唱饒舌，歌詞表達對這次風波的不滿，還自嘲，「我需要看精神科嗎？」看似神智不清的情況，狄鶯爆氣指孫安佐是經由阿乃介紹，去替四海幫當翻譯，結果卻被下蠱，回台後和孫鵬到陳博正家的宮廟替孫安佐辦消災解厄的科儀，但孫安佐本人並沒有到場。
而所謂科儀是指祭禮儀式，俗稱法會儀式，YouTube頻道「理莎師姐」解釋，科儀可大可小，包括為國祈福、安宅、消災解厄、祈福、補財庫等等。至於孫鵬和狄鶯替兒子做的是哪種？陳博正的經紀人陳瓊雯透露，因為她不在現場，不知道內容無法代為發言。
對於孫安佐的精神狀態眾說紛紜，有人認為他只是想做自己，卻被父母限制，也有人認為，他這是出現戒斷症狀，才導致精神恍惚，不少網友心疼他們一家的情況，希望他們能儘早解決家務事。
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