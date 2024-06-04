中捷英雄表揚／高中生缺席 呂父哽咽：希望這個獎是最後一次
台中捷運521發生隨機砍人事件，台中市長盧秀燕今天頒獎表揚中捷英雄，名單內的呂姓高中生並未出席。呂父透過錄音哽咽表示「我們是受害者，不便參加今天的頒獎，也希望這個獎是最後一次」。他強調不希望領永遠免費搭乘的卡，而是期盼全台中市民有最安全的交通工具。
記者顏幸如／台中報導
中捷砍人事件造成洪姓嫌犯和呂姓高中生、長髮哥許瑞顯受傷，高中生身中3刀、刀刀見骨，1日已出院修養。呂父日前哽咽表示，「這把刀砍在每一個父親身上，希望這種痛在我這就截止了」。經營室內設計公司的他主動設計捷運盾牌、安全棍，也呼籲車廂建立具有防暴能力的「愛心爸爸」制度，為捷運織起安全網，但日前被中捷公司婉拒。
盧秀燕今（4）日在市政會議表揚9名中捷英雄，除了提供「中捷終身榮譽卡」，並依貢獻度頒發協助破案獎金，在名單內的呂姓高中生最後選擇不出席，呂父透過錄音感謝中捷英雄們的相助，也感謝社會大眾為兒子集氣，透露恢復狀況非常好，「但今天我們是受害者，不便參加今天的頒獎」。
呂父說「希望這個獎是最後一次，我們不是希望有永遠免費搭乘的卡，我們希望捷運是安全的，是給全台中市民最安全的交通工具，這才是我們的心願、我們的目標，希望市長一起來努力。」他呼籲盧秀燕一定要給台中的學生和家長安心的交通工具，這才是第一名的市長，「如果捷運都不夠安全，這個第一名我覺得需要再加強」。