特企／探索台南庫霸韓式湯飯　嚐韓國傳統　一碗湯飯的風味革命

庫霸這個名字，來自於韓文돼지국밥（豬肉湯飯）的發音Dwe-Ji-Guk-Bup，意味著每一碗湯飯都承載著傳統與創新的結合。餐廳招牌的豬肉湯泡飯，湯底選用精心挑選的豬大骨，經過超過10小時的慢火熬煮，呈現出極致的鮮美與深度，而一點豬肉腥味也無。
對於味道的追求，「庫霸韓式湯飯」不遺餘力。在研發湯底的過程中，團隊試驗了多達10種不同的組合，才精準捕捉到那個令人回味的味道。這種堅持不僅讓自家人滿意，更讓每位來訪的顧客都能感受到餐廳對品質的堅持。
餐廳的成功故事中，不乏充滿情感的小插曲。一位路過的顧客初次品嚐了馬鈴薯排骨湯後，被那不同尋常的味道深深吸引，連續數日返回「庫霸韓式湯飯」，只為再次品味那令人難以忘懷的風味。這樣的熱愛和支持，讓「庫霸韓式湯飯」團隊更加堅定地提供最佳的食物和服務。
「庫霸韓式湯飯」的故事還在繼續。每一碗湯飯有對食材的尊重，也是對飲食文化的一次深入探索。位於708台南市安平區平通路421號的這家餐廳，已經成為了一個美食地標，不僅吸引本地食客，也成為了眾多遠道而來食客的必訪之地。
「庫霸韓式湯飯」特別鳴謝「大口吃，大口玩台南」提供的圖片，能更生動地呈現庫霸韓式湯飯的美食風采。
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