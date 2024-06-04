廣達「訂單太多了」 林百里笑喊：AI市場好玩、我又要延期退休了
台北國際電腦展（COMPUTEX）今（4）日登場，現場集結全球多家科技產業菁英參展，其中代工大廠廣達董事長林百里到場，並接受媒體訪問，談及AI，林百里稱廣達2004年去MIT的人工智慧實驗室，就意識到AI是非常大的商機，如今耕耘近20年的研發及應用開發，相信未來AI應用市場會更大，也笑稱「未來AI應用市場將更大，越來越好玩」，還說「訂單太多了，我現在又要延期退休了」。
記者林莞茜／綜合報導
全球科技盛會「台北國際電腦展COMPUTEX 2024」於6月4至7日開展，今日是COMPUTEX開幕式，出席活動的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，第一站就來到廣達集團旗下雲達展位，並稱廣達是「最好的夥伴」，董事林百里就在一旁，他也提及AI機器人早就爆發了，過去2004年廣達MIT的人工智慧實驗室就已經意識到AI是個很大的商機，如今經過將近20年的研發跟應用，相信「AI應用市場會越來越強大」，並對黃仁勳在演講中提到的智慧機器人表示「一個機器人需要強大的機器人電腦，跟車用電腦差不多」。林還笑稱「要先去MIT學習了，先做特定應用比較有機會」。
林百里說，現在訂單多，供應鏈吃緊，還要符合客戶需求，要客製化設計、運算需求也要很大的工程，廣達把車電腦技術放在機器人的腦裡，手臂也做得還不錯，不過對於廣達從PC走到NB，再進入到AI PC，有明顯感受到AI創新、普及，被問到「硬體的價值會不會愈來愈低」，林百里則回應「窮則變，變則通，柳暗花明又一村，皇天不負苦心人」，若是硬體加上嵌入式軟體就會不一樣，廣達會持續思考該如何發展這一塊。