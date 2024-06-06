說話臉痛到像觸電！竟是「這條血管」壓到三叉神經　新手術可根治

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徐賢達說明，導致三叉神經痛的主因為年齡增長造成的血管硬化壓迫，另腫瘤增生、病毒感染也有可能導致，其中以第二、三分支疼痛最為常見，好發於40歲以上的中年族群。
針對症狀，徐賢達說，三叉神經痛通常只出現於單側，不論是輕觸、冷風吹拂或臉部運動，都會使臉頰、上下顎出現如針刺、刀割等劇痛，而因人類口腔的感覺也是由三叉神經傳導，所以常會被誤認是牙痛，進而被誤拔牙齒，因此需要專業牙科醫師或神經科醫師進行詳細診斷，制定治療方針。
徐賢達表示，三叉神經痛不會造成其他併發症，一般以藥物治療為首選，透過抗癲癇藥物阻斷神經傳導，藉此降低疼痛感，適用於患有多重共病，或醫師評估不適合開刀的族群；若藥物治療效果不彰，需考慮外科手術介入。
過去常採用神經阻斷燒灼手術，結合電腦斷層定位，將一根細針通過顱底放到三叉神經中，再予以60至80度的熱能，麻痺三叉神經中的感覺神經，但可能引起面部大面積麻木和咀嚼肌力減弱，且1至2年內神經新生後可能導致症狀復發。
針對顯微血管減壓手術，徐賢達說，不需切斷神經，且復發率趨近於0，醫師會從後顱窩進入，在高倍率顯微鏡與聽神經監測的輔助下，撥開脊椎動脈，避開脆弱聽神經，將抗沾黏的人工墊片置入動脈與三叉神經間，即可減少血管對神經的壓迫。
徐賢達提醒，三叉神經痛初期易與牙痛混淆，民眾若自覺疼痛範圍擴及臉頰、上下顎等，或經牙醫治療仍未改善，建議至神經科進一步檢查。