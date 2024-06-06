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說話臉痛到像觸電！竟是「這條血管」壓到三叉神經　新手術可根治

▲一名50歲男性苦於三叉神經痛，近半年右臉疼痛加劇，並出現電擊麻木感，就醫發現他小腦內的脊椎動脈壓迫三叉神經。（示意圖，非當事人／取自ingimage）
▲一名50歲男性苦於三叉神經痛，近半年右臉疼痛加劇，並出現電擊麻木感，就醫發現他小腦內的脊椎動脈壓迫三叉神經。（示意圖，非當事人／取自ingimage）

家庭消費中心／綜合報導

一名年約50歲男性5年來苦於三叉神經痛，長期用藥治療，近半年右臉與牙齦卻疼痛加劇，並出現電擊般麻木感，導致無法自行飲食、刷牙，甚至連說話都感到劇痛，日前到大醫院檢查，發現他小腦內脊椎動脈壓迫三叉神經，透過「顯微血管減壓手術」，在三叉神經和脊椎動脈之間置入墊片，術後恢復良好， 生活品質顯著改善。

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台北慈濟醫院神經外科主任徐賢達說，人體總共有12對腦神經，三叉神經是其中一對混和神經，既含有能夠控制咀嚼肌的運動神經，同時也有收集小腦及面部資訊的感覺神經，為臉部最粗大的神經，共有3條分支，包括分布在前額區塊的眼神經支、臉頰區塊的上顎神經支，及下巴區塊的下顎神經支。

徐賢達說明，導致三叉神經痛的主因為年齡增長造成的血管硬化壓迫，另腫瘤增生、病毒感染也有可能導致，其中以第二、三分支疼痛最為常見，好發於40歲以上的中年族群。

▲男子三叉神經（紅箭頭）遭脊椎動脈（藍箭頭）壓迫，造成右臉與牙齦明顯疼痛。（圖／台北慈濟醫院提供）
▲男子三叉神經（紅箭頭）遭脊椎動脈（藍箭頭）壓迫，造成右臉與牙齦明顯疼痛。（圖／台北慈濟醫院提供）
針對症狀，徐賢達說，三叉神經痛通常只出現於單側，不論是輕觸、冷風吹拂或臉部運動，都會使臉頰、上下顎出現如針刺、刀割等劇痛，而因人類口腔的感覺也是由三叉神經傳導，所以常會被誤認是牙痛，進而被誤拔牙齒，因此需要專業牙科醫師或神經科醫師進行詳細診斷，制定治療方針。

徐賢達表示，三叉神經痛不會造成其他併發症，一般以藥物治療為首選，透過抗癲癇藥物阻斷神經傳導，藉此降低疼痛感，適用於患有多重共病，或醫師評估不適合開刀的族群；若藥物治療效果不彰，需考慮外科手術介入。

過去常採用神經阻斷燒灼手術，結合電腦斷層定位，將一根細針通過顱底放到三叉神經中，再予以60至80度的熱能，麻痺三叉神經中的感覺神經，但可能引起面部大面積麻木和咀嚼肌力減弱，且1至2年內神經新生後可能導致症狀復發。

針對顯微血管減壓手術，徐賢達說，不需切斷神經，且復發率趨近於0，醫師會從後顱窩進入，在高倍率顯微鏡與聽神經監測的輔助下，撥開脊椎動脈，避開脆弱聽神經，將抗沾黏的人工墊片置入動脈與三叉神經間，即可減少血管對神經的壓迫。

徐賢達提醒，三叉神經痛初期易與牙痛混淆，民眾若自覺疼痛範圍擴及臉頰、上下顎等，或經牙醫治療仍未改善，建議至神經科進一步檢查。

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