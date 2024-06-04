AI未來一片光明！看三星搶單 魏哲家霸回：台積電沒競爭對手
COMPUTEX台北國際電腦展正在展開，主題圍繞在AI應用或是AI PC，而輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰近日也都針對AI趨勢做出分享。台積電董事長暨總裁魏哲家今（4）日表示，AI應用只是剛開始，AI未來一片光明！而台積電技術領先同業，面對三星搶食訂單，他老神在在說，「台積電沒有對手！」、「台積電永遠站在贏的那一邊」。
記者許家禎／新竹報導
面對AI時代狂潮，台積電董事長暨總裁魏哲家今日在股東會後進行記者會，他說他認同黃仁勳的說法，「AI未來一片光明」，相關應用正要開始，未來將有越來越多的AI應用在PC、NB與智慧型手機或裝置上，大家都很樂觀，且台積電技術領先同業，絕對是處在最有利的位置。
魏哲家說，台積電技術領先，比別人好，既省電又有效率，其實是台積電的東西最好用，人家才會來用，而且未來將是所有行業都會用到的。至於之前有媒體報導超微可能找三星合作，等於是搶食台積電訂單，為此，魏老神在在說，沒有人可以跟我們競爭！
魏哲家老話一句，「沒有人可以跟我們競爭，我們沒有競爭對手」，還要在場記者們不要在意報導，因為他確信台積電的地位是無庸置疑的，且台積電選擇與客戶共同成長，這方面其他對手做不到，因此他會說台積電從來就「不怕競爭，永遠都在贏的那一邊」，但他也強調，台積電不會以此自滿，不會忘記自己是誰。