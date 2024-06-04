端午節來了！Joeman開箱超浮誇「1.68萬奢華粽子」 真實口感曝光
6月10日即將迎來端午節，不少家庭都準備了粽子過節。百萬YouTuber「Joeman」近日就拍攝「奢華、平價粽子對決」主題影片，並開箱晶華酒店與麗晶精品品牌「SHANG XIA」推出的「龍蝦乾鮑海味粽瓷禮盒」，當中一顆奢華海鮮粽要價1萬6800元，只見超浮誇的極品海鮮鋪在粽子上，畫面令人驚呆，Joeman也分享了真實口感與心得，引起眾人熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
Joeman昨日在YouTube頻道上傳新片，他為了應景端午節，拍攝「奢華、平價粽子對決」主題，並在影片中開箱了晶華酒店與麗晶精品品牌「SHANG XIA」推出的「龍蝦乾鮑海味粽瓷禮盒」。這顆奢華粽子選用多種高級海鮮食材，並用精緻禮盒形式推出，裡頭還附有SHANG XIA團隊與中國藝術家林子楠共同創作的精緻羅漢杯、瓷碟及茶葉，一整套要價1萬6800元。
Joeman與來賓艾嘉一打開粽葉，瞬間就被鋪在粽子上的多種海鮮驚豔，只見粽子配料包含波士頓鮮活龍蝦、鱈場蟹、整粒鮑魚、爽脆海參、干貝、伊比利火腿、花膠等多種豪華海味食材，搭配紅藜麥飯及干貝醬。
Joeman實際試吃後，除了大讚海鮮用料實在，更坦言下方的紅藜麥飯、花膠吸附湯汁後，反而成了亮眼的存在，「飯感覺吸收所有精華。」對伊比利火腿鹹香味更是讚不絕口，搭配干貝醬讓鮮味更加昇華，「我吃到龍蝦、蟹肉的時候沒有很驚艷，一部分可能也是因為它這些海鮮的鮮味去被這些食材給吸收，他選這個飯我真的覺得有想過。」
若是今年端午節就想吃海鮮粽，但預算又不夠的話，Joeman也試吃了平替版的「再發號百年肉粽」特製八寶肉粽，裡面一樣選用鮑魚、干貝等海鮮食材，用料實在又大顆，一顆只要170元，是CP值極高的平價選擇。