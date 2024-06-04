新垣祖私藏鍋物的名字象徵著品牌的三大支柱：新鮮的食材、原型的食物保留與祖傳秘製的高湯。這些元素共同塑造了新垣祖的品牌精神，即在現代快速消費的時代中，堅持手作和傳統的烹調方式，提供真正健康且富有層次的火鍋體驗。這也形成了品牌最核心的價值——「新鮮、原型、祖傳」。
新垣祖私藏鍋物堅持「從田間到餐桌」的理念。都是親自到市場挑選最優質的溫體豬肉，以及直接與農夫合作，確保蔬菜和水果的新鮮和品質。此外，牛肉選用美國頂級Prime等級，每一片肉都能在口感和風味上給顧客帶來驚喜。所有的肉類產品必須是未經重組、注脂的原塊肉，且堅持使用非水解、無化學添加的釀造醬油及純正麻油。這些嚴格的選擇標準，保證了食物的純淨和健康，也使得每一口鍋物都是對味蕾的極致寵愛。
新垣祖私藏鍋物的湯底是一門藝術。其招牌石頭火鍋的湯底，是用日本昆布和柴魚搭配當季蘋果與蔬菜熬製而成，經過數小時的慢火精心熬煮，每一款湯底都是對食材的深度尊重與味道的極致追求。創辦人分享，這款湯底的完美公式是經過無數次試驗和調整，才達到了現在的美味。
顧客對新垣祖的火鍋讚不絕口，特別是對其湯底的豐富層次和健康食材的使用表示高度肯定。面對未來，創辦人有著宏偉的藍圖：短期內推出更多湯頭選擇，中長期則計劃在更多城市開設分店，並考慮開放加盟，將新垣祖的品牌和理念帶向更廣的市場。
新垣祖私藏鍋物呈現由炒台師傅精心客製的每一份鍋物。秉持現點現做的傳統，確保每道菜餚均現場準備，以保持食材的新鮮與美味。無論是在尋求一次溫馨的家庭聚會，或渴望享受健康的飲食體驗，新垣祖私藏鍋物是個不錯的選擇。
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