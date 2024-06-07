攝護腺癌開刀2次沒用！1檢查揪出腫瘤　醫：家族史罹癌風險高10倍

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攝護腺癌早期不明顯 易誤認為良性攝護腺肥大
蔡曜州說明，攝護腺癌早期症狀通常不明顯，且可能與良性攝護腺肥大相似，包括膀胱無法排空、尿急、排尿不順、尿流變細、滴尿、夜尿血尿及尿失禁等，到末期可能因癌細胞轉移至骨頭，進而導致死亡。
攝護腺癌的好發年紀較晚，45歲前的個案較少見，55歲後則發生率大幅上升，個案集中在60歲以上，另家族史也是顯著危險因子，有家族史者罹癌機率比無家族史者高出近10倍。
蔡曜州指出，醫師若發現疑似攝護腺癌，會透過攝護腺特異抗原指標（PSA）及肛門指診進行初步診斷，而PSA 正常值小於4ng/ml，若介於4ng/ml至10ng/ml，罹癌風險將上升至25％，大於10ng/ml時則高達60％。
此外，蔡曜州說，根據國衛究院攝護腺癌共識，年齡層不同，PSA 正常值也不同，50至55歲正常值為3.5ng/ml，60至69歲為4.5 ng/ml，70歲以上則以6.5 ng/ml，再由醫師配合肛門指診判斷是否需進一步切片。
醫：有家族史者滿40歲應每年檢查
針對切片方法，蔡曜州說，過去大多為經直腸超音波攝護切片，即經由超音波導引，將超音波探頭經肛門到接近攝護腺後方，用探針穿刺攝護腺組織，但這樣未必能切到病灶，且容易造成血尿、敗血症等，因此核磁造影與超音波影像融合的攝護腺切片成為新選擇，透過3D影像融合技術，將核磁造影顯示的病灶與超音波重疊，醫師切片準確率高達6至7成。
蔡曜州建議，有家族史者若滿40歲，及無家族史滿50歲，都應每年接受PSA檢查，再據此安排個人化追蹤，才能早期診斷、早期治療。