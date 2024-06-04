剩下5.4萬劑！50-64歲公費打PPV23「肺炎鏈球菌疫苗」用完為止
疾管署今（4）日表示，自今年5月28日起短期開放50-64歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)，接種狀況踴躍，截至6月3日僅餘約5.4萬劑。因疫苗數量有限，實施至本週各縣市疫苗用罄為止，請民眾欲接種前，先依各縣市公布之接種地點洽詢疫苗供應情形，再行前往。
記者許若茵／台北報導
疾管署說明，本週提供50-64歲民眾接種之PPV23疫苗用罄後，恢復提供原65歲以上民眾與55-64歲原住民之PPV23公費實施對象，提供65歲以上民眾公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及1劑PPV23，兩劑接種間隔至少1年，如為65歲以上侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象、機構住民及洗腎患者上述兩項疫苗則間隔至少8週即可；另55-64歲原住民則公費接種1劑PPV23。
疾管署強調，接種肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力可達75%，能有效降低感染後如肺炎、敗血症等及死亡機率，且PCV13及PPV23都是相當安全的不活化疫苗，PCV13為結合型疫苗，含13種血清型，可產生抗體與激發免疫記憶，因此保護效果較長；PPV23為多醣體疫苗，含23種血清型，可產生抗體與提供更多種菌株血清型防護，因此接種2劑疫苗可有較長免疫保護力，且範圍更廣，獲得更完整保護，使保護效益最大化，呼籲65歲以上符合資格民眾請踴躍接種。