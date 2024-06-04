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特企／沃丘RICHILL重塑墾丁包棟Villa與寵物友善民宿的全新標準

▲沃丘RICHILL堅持「一客一秘」的包棟服務理念，確保每日僅接待一組旅人，提供絕對的隱私和自在。（圖／品牌提供）
▲沃丘RICHILL堅持「一客一秘」的包棟服務理念，確保每日僅接待一組旅人，提供絕對的隱私和自在。（圖／品牌提供）

本報訊

在全球疫情影響下，國內旅遊需求急遽增加，沃丘RICHILL應運而生，致力於為尋求獨特住宿體驗的旅人提供一個無與倫比的選擇。位於墾丁的沃丘RICHILL不僅是一間包棟Villa，更是一個融合了「Rich」豐饒、「Chill」放鬆和「Hill」山丘美景的寵物友善民宿，創造了一個800多坪的豪華園區型民宿，提供開放式廚房、網紅級泳池及戶外烤肉區等頂級設施，讓旅人即使在台灣也能享受到國際級的Staycation體驗。

沃丘RICHILL的品牌名稱和LOGO設計深具意涵，代表著旅人在這片豐饒、愜意且擁抱山丘景緻的土地上，能享受到獨一無二的寵物友善包棟Villa住宿體驗。沃丘RICHILL以其獨特的設計哲學和獨家住宿政策，成為墾丁地區最受歡迎的寵物友善民宿之一。

沃丘RICHILL堅持「一客一秘」的包棟服務理念，確保每日僅接待一組旅人，提供絕對的隱私和自在。作為一個寵物友善的民宿，沃丘RICHILL不僅歡迎人類旅人，也開放給那些希望與自己的毛小孩一同享受假期的客人。

選擇沃丘RICHILL，不僅是選擇一個住宿地點，更是選擇了一種生活方式。這裡的每一個細節，從獨特的開放式廚房到寵物友善的設計，都是為了提供旅人家一樣的舒適度和難忘的住宿體驗。沃丘RICHILL的每一次創新，都是為了讓旅人能夠在這片豐饒的墾丁大地上，找到一個可以真正放鬆和享受生活的地方。

展望未來，沃丘RICHILL將持續引領墾丁包棟Villa和寵物友善民宿的潮流，不斷創新與合作，為旅人帶來更多元化和豐富的住宿體驗。沃丘RICHILL，一個讓每次入住都成為一次探索與發現之旅的地方，期待與每位旅人一起分享這份獨特的墾丁住宿體驗。

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