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愛山林去年代銷房屋金額創新高　今年有望續增、股價強漲2%

▲愛山林去年集團代銷房屋金額達到新台幣1100多億元，為史上最高，圖為示意圖。（圖／NOWnews資料照片）
▲愛山林去年集團代銷房屋金額達到新台幣1100多億元，為史上最高，圖為示意圖。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

證交所公布去（2023）年度上市公司全體員工薪酬，不動產代銷龍頭甲山林集團的的愛山林以552.6萬元居冠，不僅如此，愛山林去年集團代銷房屋金額達到1100多億元，創下歷史新高。利多消息也激勵愛山林今（4）日上漲3.5元或2.05%、收在174.5元，日K連3紅。

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愛山林去年集團代銷房屋金額達到新台幣1100多億元，為史上最高，也因此推動愛山林去年員工平均薪資達到552.6萬元，為全上市公司中第一名，根據公開資訊觀測站資料顯示，上市公司2023年度平均員工薪資最高的是不動產代銷龍頭的愛山林達552.6萬元居冠，第二與第三名分別是電子零組件廠聯德的522.5萬元，並且年增近達6倍拿下「成長王」，第三名則為貿易百貨業三商的494.9萬。第四與第五名則為聯發科的384.5萬元與聯詠的378.4萬元。

而今年表現也持續亮眼，第一季營收為新台幣23.29億元，目前仍以代銷服務為主，法人以代銷服務費約5、6%推算，公司第一季的售屋金額逾400億元，若市況穩定，愛山林全年來自代銷營收營收將上看8、90億元，優於去年全年營收81億元。

愛山林今年將進入建案完工入帳年度，確定將有2筆個案完工，包括板橋總銷5.5億元的「帝景3號」，以及總銷15億元的「帝景5號」，兩案均為100%完銷，並已取得使照，愛山林表示，該案最快第3季將挹注營收。

以此估算，愛山林今年建案若能全數順利交屋，則可挹注營收達20億元；加計代銷收入，今年營收將首度突破百億元大關，甚至更佳。

看好今年度全台房市持續熱絡，愛山林總經理張境在表示，今年甲山林集團以售屋成長3成為目標，上看1500億元，愛山林的業績也將同步成長。

法人也預估，愛山林今年營收將由百億元起跳，甚至有望表現更好，稅後淨利也有望同步成長。而考量今年配發股票股利5元，盈餘轉增資後股本將由41.66億元，擴大至62.48億元，今年EPS將穩定維持在3-4元。

利多消息激勵愛山林今日股價上漲3.5元或2.05%、收在174.5元，日K連3紅。營建類股也表現亮眼，類股指數逆勢上漲0.46%，聯上發上漲逾7%，坤悅上漲逾5%，隆大、遠雄上漲逾4%，冠德、森寶、愛山林上漲逾2%。

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