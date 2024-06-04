愛山林去年代銷房屋金額創新高　今年有望續增、股價強漲2%

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而今年表現也持續亮眼，第一季營收為新台幣23.29億元，目前仍以代銷服務為主，法人以代銷服務費約5、6%推算，公司第一季的售屋金額逾400億元，若市況穩定，愛山林全年來自代銷營收營收將上看8、90億元，優於去年全年營收81億元。
愛山林今年將進入建案完工入帳年度，確定將有2筆個案完工，包括板橋總銷5.5億元的「帝景3號」，以及總銷15億元的「帝景5號」，兩案均為100%完銷，並已取得使照，愛山林表示，該案最快第3季將挹注營收。
以此估算，愛山林今年建案若能全數順利交屋，則可挹注營收達20億元；加計代銷收入，今年營收將首度突破百億元大關，甚至更佳。
看好今年度全台房市持續熱絡，愛山林總經理張境在表示，今年甲山林集團以售屋成長3成為目標，上看1500億元，愛山林的業績也將同步成長。
法人也預估，愛山林今年營收將由百億元起跳，甚至有望表現更好，稅後淨利也有望同步成長。而考量今年配發股票股利5元，盈餘轉增資後股本將由41.66億元，擴大至62.48億元，今年EPS將穩定維持在3-4元。
利多消息激勵愛山林今日股價上漲3.5元或2.05%、收在174.5元，日K連3紅。營建類股也表現亮眼，類股指數逆勢上漲0.46%，聯上發上漲逾7%，坤悅上漲逾5%，隆大、遠雄上漲逾4%，冠德、森寶、愛山林上漲逾2%。