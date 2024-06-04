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「正妹3姊姊」包圍東海畢業弟！本人爆紅後發聲了　香港人也來追

▲姊姊們手舉「姊姊們愛你」的紅布條，給即將畢業的弟弟一個驚喜，卻因為超高顏值意外爆紅。（圖／翻攝《爆廢1公社》）
▲姊姊們手舉「姊姊們愛你」的紅布條，給即將畢業的弟弟一個驚喜，卻因為超高顏值意外爆紅。（圖／翻攝《爆廢1公社》）

記者潘毅／綜合報導

一位應屆畢業生竟因為「三位正妹姊姊」，成為全台焦點！近期在網路社群上，瘋傳一張照片，是一位東海大學的男大生，畢業典禮時被家人給驚喜，姊姊們手舉「姊姊們愛你」的紅布條，卻因為四人超高顏值而意外歪樓，對此，其中一位姊姊也做出回應了。

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日前在臉書《爆廢1公社》社團中，有一張照片意外爆紅，地點位於台中的東海大學校園內，祝福應屆畢業生的典禮現場，而照片中的主角，就是一位身穿學士服的男大生，一旁還有三位姊姊帶上特製紅布條，寫上「沈哲誌畢業快樂～姊姊們愛你！」更有趣的是，原本男大生還交代姊姊們「不要太浮誇」，最終姊姊們還是讓他成為了全場焦點，姊弟間感情十分融洽。

▲三姊是擁有9千名粉絲小有名氣的網美。（圖／翻攝當事人ig）
▲三姊是擁有9千名粉絲小有名氣的網美。（圖／翻攝當事人ig）
這張有趣的照片隨後被轉發到各大社群平台，卻意外因為四人超高顏值爆紅，除了主角男大生模樣清秀，五官立體之外，一旁三位姊姊更是成為爆紅關鍵，大批網友紛紛狂讚「姊姊們太正了，跪求ig」、「小舅子，我們以後都是一家人，不用太客氣」、「我要報名當姐夫」。

隨後這三位姊姊IG也被神出，大姊及二姊帳號均設為未公開，而三姊則是擁有9千名粉絲小有名氣的網美，在這次爆紅後，三姊也發文笑稱，「這篇畢業文竟然爆了，還在各大社團看到自己，我弟現在是FB人氣王，非常好笑」，甚至還有香港網友特地跑來追蹤。

▲意外爆紅後，三姊也在ig發文表示「非常好笑」。（圖／翻攝當事人ig）
▲意外爆紅後，三姊也在ig發文表示「非常好笑」。（圖／翻攝當事人ig）
不過當事人也表示，自爆紅後也出現舉止怪異的網友傳訊騷擾，因此也再度發文：「不要傳這些有的沒的騷擾我家人好嗎？有夠沒品」。

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