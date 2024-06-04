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協商又卡關！柯建銘因這理由反對還頻插話　韓國瑜吼：你嘴巴閉著

▲立法院下午表決大戰。圖為民進黨團總召柯建銘。（圖／葉政勳攝，20240604）
▲立法院下午表決大戰。圖為民進黨團總召柯建銘。（圖／葉政勳攝，20240604）

記者何哲欣／台北報導

立法院長韓國瑜今（4）日召集朝野協商，針對《原住民保留地禁伐補償條例》修正案，內政委員會4月完成初審，將每公頃的補償金從3萬提高到6萬，不過民進黨團擔心影響排擠預算，即使原民綠委伍麗華、陳瑩都同意，但黨團三長柯建銘等人仍反對，最後立法院長韓國瑜裁示表決。協商過程中，柯建銘因發言時間過長，還屢屢插話，韓國瑜還一度對柯建銘喊，「你嘴巴閉著！」

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現行《原住民保留地禁伐補償條例》規定，補償金額中華民國105年，每公頃新臺幣2萬元。中華民國106年起，每年每公頃新臺幣3萬元。內政委員會初審通過後新增，114年起，每年每公頃新臺幣6萬元。

柯建銘在協商時說，過去的慣例，即使是召委召集協商，若沒有問題，黨團三長簽字之後就可以三讀，但並不是召委召集協商後，黨團幹部沒有簽字，就可以三讀。且立法院增加行政院預算，有違憲之虞。

原民立委高金素梅說，補償金3萬元變6萬元，預算約增加30億元，行政院前院長陳建仁也同意，只要立法院通過法案，行政院就會去找財源，不懂為什麼民進黨現在反對。

國民黨立院黨團總召傅崐萁說，多次協商都沒有共識，就應表決，再不斷發言，也只是浪費大家時間。最後韓國瑜裁示，由各黨代表大體討論時發言，並進行表決。

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