富邦人壽推出首張捐血外溢保單　三大好處備受保戶好評

從台北富邦銀行「溢起樂血」投保數據分析中有三個發現：第一、以性別來看，女性族群認知壽命比男性更長，擔心活太久卻不夠用，在風險趨避意識下，準備退休金與強化保障比男性更為積極。第二、以投保年齡來看，41歲~50歲為主，61歲~70歲次之，因受高齡化與少子化影響，養兒防老觀念式微，屆退族意識到退休規劃的重要需提前做足樂退準備，高齡族透過壽險保障放大資產規劃傳承，保障受益人的生活水平。
第三、以職業別來看，「溢起樂血」最能打動具有醫療背景且定期健康檢查的保戶，根據衛福部成人預防保健服務資料(註5)顯示，40歲以上自述無三高、心臟病及腦中風等病史之民眾，在接受成人健康檢查後，新發現有血脂、血壓、血糖等任一項異常者達四分之一。可見定期健康檢查的重要，早期發現才能早期治療，而抽血正是健康檢查的重要檢驗項目。
如果說抽血是利己，捐血則是救人，特別「捐血一袋，救人一命」的口號深植人心，台灣的捐血率堪稱世界頂尖，捐血量亦連年創高，但在高住院輸血率、高齡化與少子化的影響下，「鬧血荒」的情況卻依然時有所聞，醫療財團法人台灣血液基金會預估(註6)，2027年台灣捐血、用血比率將出現黃金交叉，缺血情形將更為嚴重。
無論醫療科技再進步，血液至今仍無法被取代，少子化與高齡趨勢更敲響缺血警鐘，為協助醫療系統維持穩定血源，富邦人壽與台北富邦銀行鼓勵民眾熱心響應捐血行列，投保捐血外溢保單「溢起樂血」可享三大好處，第一、健康管理保費折扣(註7)：每年於指定期間提供指定肝功能抽血檢驗數值(「天門冬胺酸轉胺酶(GOT/AST/SGOT)」或「丙胺酸轉胺酶(GPT/ALT/SGPT)」)的捐血、檢驗或健檢報告，只要符合條款約定標準，享次一保單年度保費健康折扣。第二、捐血助人做公益：有研究(註8)指出，定期捐血可降低罹患心血管疾病風險及血液的黏稠性，減少血栓、梗塞、中風形成。尤其血液目前無法由人工量產製造，民眾捐贈熱血是支持醫療體系重要的一環。第三、多元保障放大資產：涵蓋6大保障包括①壽險保障終身(請參考如下範例說明)、②有機會享增值回饋分享金、③生命末期提前給付保險金、④完全失能保險金、⑤祝壽保險金、⑥2~6級失能豁免保費。
這是一張6年繳的台幣利率變動型終身壽險，投保年齡18歲~74歲，投保保額最低新台幣(下同)5萬元、最高3,000萬元。舉例來說(註9)，50歲的富女士投保「溢起樂血」保額500萬元，以轉帳繳費，繳費6年，年繳保險費約487,000元(假設首、續期以轉帳繳費，並符合高保額折扣條件，共可享2%保費折減，折減後之實繳年繳保險費為約477,260元)。另假設其依條款每年於指定期間內提供上述肝功能抽血檢驗數值的捐血、檢驗或健檢報告，且數值小於或等於標準值(100U/L)，享次一年度續期保費1%折扣，保費折減後實繳年繳保險費約472,390元，6年總繳保險費約2,839,210元(假設保單生效日為113/05/13)。增值回饋分享金第7年起選擇購買增額繳清保險金額，假設各年度宣告利率均為2.25%，若於80歲年度末身故/完全失能/生命末期提前給付，其受益人可領總保險金約5,343,220元，大於總保險費約1.8倍；若於繳費期間內不幸遭遇條款所列2~6級失能，經醫院醫師診斷確定，將豁免續期應繳之各期保險費，保障更周全。
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