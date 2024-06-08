男牙齦出血化膿！拔完2顆還要拔4顆　水雷射牙周治療成功保住牙齒

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成大醫院牙周病科主治醫師陳怡鈞表示，牙周病主要病因是清潔不佳造成的牙菌斑累積，根據衛福部口腔衛生司調查，台灣成年人牙周病盛行率高達8成，其中有一半處於嚴重狀態，然而大多數患者都要等到中等或嚴重、因腫脹或疼痛無法正常咬合才就醫。
針對牙周治療，陳怡鈞說，傳統流程包含非手術性治療和牙周翻瓣手術，非手術性治療屬於第一階段，是利用洗牙機和牙周刮刀，進行齒齦下牙根面整平，但對於破壞中等程度以上的牙周炎，則需要進入到第二階段的牙周翻瓣手術，然而患者可能因為恐懼手術不敢就醫，或未達到手術性治療的標準，或患有其他複雜性系統疾病等，導致牙周病未能控制，使問題日益嚴重，形成惡性循環。
水雷射牙周治療 可有效移除牙結石
陳怡鈞說明，雷射是新興的高端牙周治療輔助工具，其中水雷射牙周治療是利用水分子吸收雷射能量，可有效移除牙結石，同時具有滅菌、去毒素、活化組織促進自體修復的作用，同時可減輕腫脹疼痛，而且治療時聲響輕柔，能減緩治療壓力。
此外，細小的雷射光纖可清創至深層囊袋與死角，降低病況進展至需行手術程度，而微創介入也能減少術後牙齦萎縮和牙根敏感，提升治療效果，使整體治療更舒適。
陳怡鈞提醒，治療牙周病應尋求受過牙周病專科訓練的醫師，且雷射應視為輔助工具，經正確治療再使用雷射輔助，才能發揮實質效益。詳細檢查診斷、充分醫病溝通、良好潔牙習慣和長期定期回診追蹤，才是控制牙周病關鍵。