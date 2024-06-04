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還推不動出貨？IDC預測到2028年滲透率　每3台才有1台是AI PC

▲IDC預測今年個人電腦銷售持平，至於AI PC滲透率則是到2028年才會是每3台中有1台為AI PC。（圖／IDC提供）
▲IDC預測今年個人電腦銷售持平，至於AI PC滲透率則是到2028年才會是每3台中有1台為AI PC。（圖／IDC提供）

記者魏妤庭／台北報導

根據IDC「全球個人運算裝置季度追蹤報告」最新研究結果顯示，儘管經濟狀況有所改善，人工智慧個人電腦的出現，預計今（2024）年全球傳統個人電腦市場持平，出貨量將達到2.6億。不過，中國經濟面臨多重挑戰，使得短期內庫存居高不下，全球市場預測將受到中國市場阻礙。除了中國外，今年個人電腦市場將年成長2.6%，中國個人電腦市場預估要到2025年下半年才復甦。

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IDC指出，適逢教育市場更新週期，預計有2960萬台個人電腦出貨量。儘管預算不如COVID-19疫情期間那麼多，但疫情間購買的個人電腦，也到了換機時間，只是更新期會分布在多年內，不像疫情時有短時間內出現巨大高峰的情況。此外，Windows 更新週期即將開始，由於 Windows 10支援到明（2025）年底結束，預估從今年下半年開始會出現PC換機潮。

針對家用市場部分，IDC預計，全球今年整體出貨量下降1.1%，但若把中國排除在外，家用市場年成長1.6%。升息及對智慧型手機等其他裝置需求，也會影響家用市場的成長。除了換機週期外，搭載高通最新晶片的人工智慧個人電腦，以及下半年AMD、英特爾推出的新零件，預計推動近期出貨量成長。不過，長遠來看，人工智慧個人電腦不可能是推動出貨量的主要動能，但將推動平均售價上升。

IDC全球行動裝置追蹤研究經理Jitesh Ubrani表示，雖缺乏明確商業和企業用戶使用案例，但目前圍繞人工智慧裝置的熱潮，似乎有些缺乏根據。未來幾年，這些裝置將透過提供內容生產、提高生產力，為運算領域帶來重大轉變，然而，消費者的採用可能需要更長時間，因為要讓用戶了解裝置上的人工智慧，與基於雲端的解決方案的好處並不簡單。

IDC設備與顯示器研究副總裁Linn Huang則是補中表示，微軟在Build大會上發布的消息將AI PC的競爭推向了高潮，這只是業界對人工智慧個人電腦長期願景的冰山一角，透過使用生成式人工智慧，這些設備可以自動操作、支援和啟發用戶。最終，人工智慧在個人電腦上將無所不在。同時我們可以看到人工智慧個人電腦在市場上的佔比，將從今年的每5台中有1台是AI PC，到2028年增加到每3台中有1台AI PC。

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