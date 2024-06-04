還推不動出貨？IDC預測到2028年滲透率　每3台才有1台是AI PC

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針對家用市場部分，IDC預計，全球今年整體出貨量下降1.1%，但若把中國排除在外，家用市場年成長1.6%。升息及對智慧型手機等其他裝置需求，也會影響家用市場的成長。除了換機週期外，搭載高通最新晶片的人工智慧個人電腦，以及下半年AMD、英特爾推出的新零件，預計推動近期出貨量成長。不過，長遠來看，人工智慧個人電腦不可能是推動出貨量的主要動能，但將推動平均售價上升。
IDC全球行動裝置追蹤研究經理Jitesh Ubrani表示，雖缺乏明確商業和企業用戶使用案例，但目前圍繞人工智慧裝置的熱潮，似乎有些缺乏根據。未來幾年，這些裝置將透過提供內容生產、提高生產力，為運算領域帶來重大轉變，然而，消費者的採用可能需要更長時間，因為要讓用戶了解裝置上的人工智慧，與基於雲端的解決方案的好處並不簡單。
IDC設備與顯示器研究副總裁Linn Huang則是補中表示，微軟在Build大會上發布的消息將AI PC的競爭推向了高潮，這只是業界對人工智慧個人電腦長期願景的冰山一角，透過使用生成式人工智慧，這些設備可以自動操作、支援和啟發用戶。最終，人工智慧在個人電腦上將無所不在。同時我們可以看到人工智慧個人電腦在市場上的佔比，將從今年的每5台中有1台是AI PC，到2028年增加到每3台中有1台AI PC。