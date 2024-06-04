台日卓越創業家大賞揭曉！雅德思牙醫創佳績

作為台灣平價植牙的首創者，雅德思牙醫集團再度斬獲殊榮！除了第20屆「國家品牌玉山獎」外，更榮獲備受矚目的「台日卓越創業家大賞」。此獎項由中華經貿發展協會與日本社團法人、個人創業企業家協會聯合主辦，首次以『創業』為主軸，聚焦創業企業家卓越貢獻，旨在表揚創業家熱情堅持的創業精神，鼓勵企業發揮創新與創業思維。該獎項廣受各界高度關注，是企業界的重要盛事，被譽為「企業創新奧斯卡」。
「台日卓越創業家大賞」通過嚴格的公平調查和評選機制，從數百件自薦與推薦的申請企業中，由台日創業家甄選委員會精挑細選出最卓越的企業。獲得此獎項代表著企業在創新、經營策略和市場影響力方面達到了業界的頂尖水準，彰顯了其在國際市場中的競爭力和領導地位。
雅德思牙醫集團自成立以來，一直致力於以透明醫療與平價植牙來提升醫療可及性和患者福祉 ，讓更多人能負擔得起高品質的牙科服務。集團不斷引進最先進的牙科技術和設備，嚴格遵循國際標準，確保每一位患者都能享受到頂級的醫療服務。集團內擁有一支由百餘位資深牙醫師組成的專業團隊，提供全方位的牙科治療方案。在價格方面，雅德思堅持公開透明的收費標準，讓患者在治療前充分了解所有費用細節，減輕經濟壓力，同時提升了患者的信任度，樹立了良好的聲譽。
此外，雅德思高度重視患者的體驗，打造舒適、無壓力的就診環境，從預約、檢查到治療和術後追蹤，提供卓越的醫療體驗。這些努力贏得了廣大民眾的信賴，使雅德思成為國內牙醫行業的翹楚，也為推動行業進步和提升全民口腔健康做出了重要貢獻。
此次榮獲「台日卓越創業家大賞」，不僅是對雅德思集團的肯定，也是對其前瞻創業思維和透明醫療理念的高度認可。雅德思集團目前在全台北中南部設有20個服務據點，未來將繼續秉持用心服務客戶，提供優質的醫療服務，讓更多人享受到平等的醫療權利。隨著這一殊榮的加持，雅德思將繼續引領台灣牙醫行業，從台灣走向國際，重塑未來牙科醫療的面貌，成為全球牙科創新的領航者。詳見雅德思牙醫官網。.