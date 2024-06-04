實踐大攜手輝達推動AI教育　明將辦學術研討會

近期輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台引發高度關注，實踐大學法律學系就分享，近年來校方積極推動AI教育與AI跨域研究，攜手輝達 (NVIDIA) 打造「NVIDIA Studio x ASUS協作空間」。明（5）日也將舉辦2024第7屆「人工智慧與法律思辨學術研討會」。
記者許若茵／台北報導
財團法人人工智慧法律國際研究基金會與實踐大學法律學系將於明日攜手舉辦2024第7屆「人工智慧與法律思辨學術研討會」。本次研討會將在實踐大學舉行，廣邀來自產官學研各界專家，如實踐大學董事長謝孟雄、台灣刑事法學會榮譽理事長甘添貴、人工智慧法律國際研究基金會董事長朱兆民、人工智慧法律國際研究基金會董事潘永豐、國家通訊傳播委員會委員王正嘉、財團法人金融消費評議中心主任委員兼總經理羅俊瑋、法務部法律事務司副司長林映姿、立法委員吳宗憲、台灣刑事法學會理事長許恒達、實踐大學法律學系講座教授張麗卿等齊聚一堂，共同討論人工智慧在醫療與交通領域應用所生的法律挑戰。
實踐大學法律學系表示，本次研討會以「人工智慧醫療與人工智慧交通」為主題，安排多場專題論文發表，內容涵蓋因人工智慧應用而生的最新法律問題，期望透過各領域專家的互動交流，激發新思維，共同推動人工智慧相關法律政策的完善與創新，為未來人工智慧的發展奠定堅實的法律基礎。
實踐大學法律學系指出，近年實踐大學積極推動AI教育與AI跨域研究，不僅攜手輝達 (NVIDIA) 打造「NVIDIA Studio x ASUS協作空間」，還獲得勞動力發展署及教育部補助成立「AI影像辨識與視覺設計產業人才培訓據點」與執行「iLink人文社會與產業實務創新鏈結計畫」。
此外，實踐大學法律學系為因應產業的發展趨勢，更結合財團法人人工智慧法律國際研究基金會、永齡教育基金會、國科會、勞動部及監察院等產業及政府資源，開設與執行「人工智慧與法律跨領域學分學程」、「AI校園巡迴課程計畫－AI未來運用與趨勢探索」等符合產業發展需求之課程計畫，扎根AI跨領域人才培育，全面提升學生在人工智慧與法律領域之跨域思維與專業能力。