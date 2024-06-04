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晶英國際行館獲金級環保標章認證！響應綠色旅遊推環保住房

▲晶英國際行館榮獲由行政院環保署頒布的「金級環保旅館」標章與「環保旅店」雙認證。（圖／晶英國際行館提供）
▲晶英國際行館榮獲由行政院環保署頒布的「金級環保旅館」標章與「環保旅店」雙認證。（圖／晶英國際行館提供）

記者陳美嘉／高雄報導

環保署公告明年起將限制使用一次用備品，估計1年可減少約2,100公噸廢棄物，旅宿業者紛紛投入響應。晶英國際行館在提供高品質服務同時兼顧對環境保護的責任，榮獲「金級環保標章旅館」與「環保旅店」雙認證。即日起推出「綠色旅遊 環保住房專案」提供旅客友善環境的入住選擇。

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晶英國際行館榮獲由行政院環保署頒布的「金級環保旅館」標章與「環保旅店」雙認證。兩項認證除須符合節能、減碳、節水、廢水回收、排煙、空氣品質及噪音等相關規定外，餐廳食材亦優先選購本地生產、或有機方式種植之農產品，且無違反環保法規等處罰紀錄，落實每一項訂定標準，方能獲得殊榮。

▲晶英國際行館不僅外牆材質採用可有效阻擋紫外線與熱能的節能綠建材，且全館使用獨立變頻空調系統，有效達成節能的目標外，也為旅客降低住宿帶來的碳排放量。（圖／晶英國際行館提供）
▲晶英國際行館不僅外牆材質採用可有效阻擋紫外線與熱能的節能綠建材，且全館使用獨立變頻空調系統，有效達成節能的目標外，也為旅客降低住宿帶來的碳排放量。（圖／晶英國際行館提供）
為實踐友善環境之責任，晶英國際行館自2024年8月1日起將不主動提供一次性備品，包含梳子、浴帽、牙刷、牙膏、刮鬍刀及刮鬍泡等。鼓勵旅客自行攜帶需用備品與續住不更換床單，一同以實際行動響應永續旅遊。此外，亦提供旅客低碳的出行方式，鼓勵遊客選擇高運量、速度快、低污染的高速鐵路，透過官網預定住房專案，享台灣高鐵車票加購七折起優惠。

即日起預訂「綠色旅遊 環保住房專案」，雙人入住18坪御典侶驛或雙驛含兩客早餐，房內不提供一次性備品享珍愛地球價7,499元。專案再贈永添藝術 ‧ 金馬賓館當代美術館門票，邀請旅人至壽山山腳下感受歷史古蹟與當代藝術的完美結合。連續入住「綠色旅遊 環保住房專案」2晚（含以上），晶英國際行館另贈雲垂樓500元餐飲抵用金，專案即日起可透過官網或訂房專線預訂。

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