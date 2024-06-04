晶英國際行館獲金級環保標章認證！響應綠色旅遊推環保住房
環保署公告明年起將限制使用一次用備品，估計1年可減少約2,100公噸廢棄物，旅宿業者紛紛投入響應。晶英國際行館在提供高品質服務同時兼顧對環境保護的責任，榮獲「金級環保標章旅館」與「環保旅店」雙認證。即日起推出「綠色旅遊 環保住房專案」提供旅客友善環境的入住選擇。
記者陳美嘉／高雄報導
晶英國際行館榮獲由行政院環保署頒布的「金級環保旅館」標章與「環保旅店」雙認證。兩項認證除須符合節能、減碳、節水、廢水回收、排煙、空氣品質及噪音等相關規定外，餐廳食材亦優先選購本地生產、或有機方式種植之農產品，且無違反環保法規等處罰紀錄，落實每一項訂定標準，方能獲得殊榮。
為實踐友善環境之責任，晶英國際行館自2024年8月1日起將不主動提供一次性備品，包含梳子、浴帽、牙刷、牙膏、刮鬍刀及刮鬍泡等。鼓勵旅客自行攜帶需用備品與續住不更換床單，一同以實際行動響應永續旅遊。此外，亦提供旅客低碳的出行方式，鼓勵遊客選擇高運量、速度快、低污染的高速鐵路，透過官網預定住房專案，享台灣高鐵車票加購七折起優惠。
即日起預訂「綠色旅遊 環保住房專案」，雙人入住18坪御典侶驛或雙驛含兩客早餐，房內不提供一次性備品享珍愛地球價7,499元。專案再贈永添藝術 ‧ 金馬賓館當代美術館門票，邀請旅人至壽山山腳下感受歷史古蹟與當代藝術的完美結合。連續入住「綠色旅遊 環保住房專案」2晚（含以上），晶英國際行館另贈雲垂樓500元餐飲抵用金，專案即日起可透過官網或訂房專線預訂。