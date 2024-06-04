特企／「風華雙城匯」進入最後壓軸 　釋出特別庭院戶

零店面、純住宅的珍稀好宅樣式，「風華雙城匯」超優質的建築規劃，讓許多來到現場參觀的消費者一看就愛上，億德建設自建自售，打造一條龍的房地產服務，再加上體貼推出從按圖施工、建築結構、產權區分、屋況品質、防水保固等的十大購屋保證，更讓「風華雙城匯」一路亮麗熱銷；重視結構安全、穩固品質，正是現在許多購買預售個案的消費者、最在意的部分，「風華雙城匯」講究安心的面面俱到，都讓購屋者相當放心。
因為規劃醇住優質，地點舒適悠然，讓「風華雙城匯」全區限量的品味一樓庭院戶更顯珍貴。能在繁華的都市裡，擁有一座私房花園，就是奢活樣貌，更是浪漫生活的美好展演，而「風華雙城匯」的一樓庭院戶，18坪的庭院空間，面對臨地綠意的花園本質，以及挑高4米2的絕妙尺度，總價1960萬起，敬獻給懂生活的現代菁英、不同凡響的首選。
爸爸的沉思天地，媽媽的香草花園，孩子的微風書房，毛小孩的快樂空間，同時也是三五好友來訪時，無拘暢談、歡樂烤肉的最好地點，「風華雙城匯」期待用如此珍稀的席次規劃，帶給居住者更多好生活的想像，也期盼讓居住者發揮更多自在潛力的城居感動。
就用一座自己的花園，在寸土寸金裡留下愜意享受，也與家人一起發現更有趣的生活方式，「風華雙城匯」特別推薦，一樓庭院席，風光露臺戶，歡迎蒞臨鑑賞。接待會館｜新北市三重區成功路50巷73號。
我是廣告 請繼續往下閱讀