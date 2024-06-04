囤蛋壓力大！蛋商急低價出清 蛋價「再降2元」、創2年來新低
雞蛋產量創新高，每日生產過剩30萬顆雞蛋，為了緩解各地蛋商面臨囤蛋壓力，台北市蛋商公會今（4）日宣布，蛋價再降2元，產地價從32.5元降到30.5元，批發價則是預計6/6跟進，從42元降低至40元。這也是近2個月來，蛋價第4度降價，已創下2年來新低紀錄。
記者魏妤庭／台北報導
日前有蛋農質疑大廠囤蛋，讓外界以為雞蛋滯銷，以壓低產地價格。對此，農業部表示，夏季需求量較低，已協調養雞場自主調節，像是淘汰寡產老母雞等，並呼籲消費端賣場適度降價刺激消費者需求，以穩定雞蛋產銷。
由於國內蛋價創下2年來新低，買氣不見起色，為了消化囤蛋，傳出市場各地蛋商，再祭出低價出清，以北部市場為例，零售白蛋1斤35元、3斤100元，低於市場行情價格。而營業用的一箱20斤的箱蛋，則是500元，相當於1斤25元。
台北蛋商公會表示，近期各地蛋商賣壓沈重，確實有部分業者不惜以低於行情價拋售出清的情況。並宣布今日起蛋價再降2元，產地價從32.5元，降低到30.5元，批發價則是從週四（6/6）起跟進，從42元降到40元。這也是這2個月以來，第4度降價。
根據農業部雞蛋產銷資訊顯示，國內雞蛋日產量約12.1萬箱，以每箱2百顆計算，已經可以完全滿足國內所需。