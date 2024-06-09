腎結石患者腰痛！竟「猛灌啤酒」想利尿止痛　下場結石惡化腎水腫

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腎臟急性損傷 內視鏡手術取出結石
陳致豪表示，由於病人的腎臟已有急性損傷，因此先緊急安排內視鏡取石手術，將他的結石取出、解除尿路阻塞問題，隨後腎功能便逐漸恢復正常，但考量患者除了腎結石還患有糖尿病，較不適合傳統經皮腎穿刺手術，於是決定使用軟式輸尿管內視鏡，以自然孔內視鏡手術方式進入腎臟中，以高能量雷射擊碎2公分的結石並取出碎片，沒多久即順利出院。
針對結石，陳致豪說，若水分補充不足，易使尿液中的礦物質和鹽類積聚形成結晶，在腎臟內產生腎結石，並可能流動到輸尿管、膀胱及尿道，症狀包含劇烈腰痛、血尿、感染，甚至造成腎功能損傷。
成年人患腎結石 盛行率7.38%
陳致豪指出，根據健保資料庫2021年統計，國內20歲以上成年人的腎結石盛行率是 7.38%，其中較嚴重的複雜性腎結石約佔10~15%，一次手術不易處理乾淨，透過軟式輸尿管內視鏡進行腎臟內碎石手術，不會切開體表，沒有造成大出血或損傷腎功能的風險，合併高能量雷射精準碎石，效率、安全性明顯優於傳統手術。
陳致豪說明，次世代軟式輸尿管內視鏡採用最先進影像技術，能即時監控腎內壓力，確保細菌不會回流至血液中，可防止全身敗血症感染，是目前全球唯一腎結石手術中可即時監測腎內壓力的醫材，也提供病人更多治療選擇。
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