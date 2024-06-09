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腎結石患者腰痛！竟「猛灌啤酒」想利尿止痛　下場結石惡化腎水腫

▲一名腎結石患者只要腰痛、解尿困難，就猛灌啤酒想利尿、止痛，最後引發腎水腫。（圖／取自Unsplash）
▲一名腎結石患者只要腰痛、解尿困難，就猛灌啤酒想利尿、止痛，最後引發腎水腫。（圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

一名65 歲男性長年苦於腎結石，每當腰痛、血尿、解尿困難，他竟選擇猛灌啤酒不就醫，因為他覺得啤酒利尿，酒精又能止痛，而且他運氣不錯，結石總能排出，但日前症狀發作，想如法炮製，結石一直卡在尿道，送急診發現他的腎臟、輸尿管、尿道都有結石，已引發腎水腫，經次世代軟式輸尿管內視鏡治療，才把結石全清除。

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奇美醫院泌尿外科主治醫師陳致豪說，患者到急診就醫時，電腦斷層檢查發現不只尿道有結石，還有 2 公分的腎臟結石，輸尿管也被 1.5 公分結石阻塞，造成嚴重的腎水腫。

腎臟急性損傷　內視鏡手術取出結石

陳致豪表示，由於病人的腎臟已有急性損傷，因此先緊急安排內視鏡取石手術，將他的結石取出、解除尿路阻塞問題，隨後腎功能便逐漸恢復正常，但考量患者除了腎結石還患有糖尿病，較不適合傳統經皮腎穿刺手術，於是決定使用軟式輸尿管內視鏡，以自然孔內視鏡手術方式進入腎臟中，以高能量雷射擊碎2公分的結石並取出碎片，沒多久即順利出院。

針對結石，陳致豪說，若水分補充不足，易使尿液中的礦物質和鹽類積聚形成結晶，在腎臟內產生腎結石，並可能流動到輸尿管、膀胱及尿道，症狀包含劇烈腰痛、血尿、感染，甚至造成腎功能損傷。

成年人患腎結石　盛行率7.38%

陳致豪指出，根據健保資料庫2021年統計，國內20歲以上成年人的腎結石盛行率是 7.38%，其中較嚴重的複雜性腎結石約佔10~15%，一次手術不易處理乾淨，透過軟式輸尿管內視鏡進行腎臟內碎石手術，不會切開體表，沒有造成大出血或損傷腎功能的風險，合併高能量雷射精準碎石，效率、安全性明顯優於傳統手術。 

陳致豪說明，次世代軟式輸尿管內視鏡採用最先進影像技術，能即時監控腎內壓力，確保細菌不會回流至血液中，可防止全身敗血症感染，是目前全球唯一腎結石手術中可即時監測腎內壓力的醫材，也提供病人更多治療選擇。

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