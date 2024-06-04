柯建銘太愛插嘴受不了？影響韓國瑜主持 不忍了大吼：你嘴巴閉著
立法院院會原排定第三案審查「原住民保留地禁伐補償條例草案」，但遭到民進黨阻擋，民進黨立院黨團總召柯建銘拒絕在協商中簽字，引發立委高金素梅、鄭天財等原民立委不滿，最終朝野協商仍未有共識，歷經一個小時討論，韓國瑜最後裁示送院會表決。
記者莊蕙如／台北報導
現行禁伐補償為每年每公頃3萬元，自2017年上路至今，多名原民立委認為此金額無法衡平物價與原住民生計，無黨籍立高金素梅、國民黨立委鄭天財主張明年起提高至5萬元；國民黨立委盧縣一、民進黨立委伍麗華則喊至6萬元。
民進黨團幹事長吳思瑤說，照顧原住民很重要，但也不要有人的權益受到排擠，若通過三萬到六萬，明年原民會只剩下11％可以去照顧其他原住民，因此要衡量通過後對其他原住民照顧的排擠。
高金素梅說，連民進黨的兩位立委都跟部落承諾會通過，因此她才希望過了一個月的冷凍期，既然柯建銘不簽字，那就表決啊！
各立委爭執不斷都在各自表述，無法達成共識。院長韓國瑜想盡快做出結論，但柯建銘仍數度想插話，遭韓國瑜喊「你嘴巴閉著！」卻也拗不過柯建銘頻頻要求發言，還是讓柯說。最後，韓國瑜表示，沒有達成共識，因此裁示送院會表決。