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懷孕「剖腹產」怕痛爆！醫教選麻醉方式　優雅迎接寶寶到來

▲懷孕剖腹產擔心痛爆，產房麻醉醫師教挑剖腹產後止痛方式。（圖／取自Unsplash）
▲懷孕剖腹產擔心痛爆，產房麻醉醫師教挑剖腹產後止痛方式。（圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

35歲的林小姐產檢發現胎位不正，醫師評估需剖腹產，但她非常怕痛，經麻醉科醫師說明後，決定選擇硬脊膜外自控式止痛，術後在麻醉藥效逐漸退去時，即開始自行按壓止痛幫浦，效果良好，在術後第4天即提早移除硬脊膜外導管，改為口服止痛藥，不久後順利出院。

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成大醫院麻醉部主治醫師賈琬婷分享，身為產房麻醉醫師，最常聽到準媽媽說：「醫師，請問哪一種止痛方式最適合我」、「我非常怕痛，可以全部麻醉藥同時用嗎？」針對剖腹產後止痛，常用下列這些方式：

◾靜脈注射病人自控式止痛（IVPCA）：

透過靜脈注射，病人可自行控制止痛藥物劑量，優點是給藥方便快速，不需額外放置導管，但常見副作用如頭暈、噁心和嘔吐等，可能需要額外的止吐藥物。此方式可減緩術後約6至7成疼痛，不過還是需要配合其他止痛藥，才能達到更理想的效果。

◾硬脊膜外病人自控式止痛（PCEA）：

在剖腹產手術前施打半身麻醉時，在腰椎置放硬脊膜外導管，經導管給予止痛藥，可減緩疼痛約9成，且較不易頭暈或噁心，但使用期間需留意管路照護，並維持導管位置，避免拉扯固定的膠帶而造成滑脫。此外，病人還可能暫時有下肢麻木或肌力下降得現象，需多注意意跌倒風險。

◾脊髓腔內嗎啡注射術（Intrathecal morphine）：

在剖腹產施打半身麻醉時加入低劑量的嗎啡，提供大約24小時的良好止痛效果，術後第2天改使用傳統口服或靜脈注射止痛藥，或長效型肌肉注射止痛藥。此方式的副作用與靜脈注射嗎啡類似，可能有頭暈、噁心、嘔吐或皮膚搔癢等症狀，但會隨著第2天藥物代謝而緩解。

賈琬婷說明，剖腹產後有多種疼痛，包括傷口疼痛與宮縮疼痛等，需搭配不同類型止痛藥多管齊下，才能達到理想的止痛效果，但無論選擇哪種方式，最重要是術前與麻醉醫師討論，制定個別化的麻醉及止痛計畫，才能在產前、產中至產後都獲得優質照護，優雅迎接寶寶到來。

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