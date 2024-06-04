大聯盟週報Week9／洋基法官瘋狂5月　大谷挑戰成為首位DH年度MVP

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在一個月前，就在所有人都在擔心他的生涯是否走下坡的時候，「法官」賈吉（Aaron Judge），這位紐約洋基隊史第16位隊長默默地開啟了一個「瘋狂的5月」。
整個5月，賈吉出賽28場，敲出35支安打，其中包括14發全壘打和12支二壘打，攻下27打點，選到22次四壞球，打擊率0.361，上壘率0.479，長打率0.918，OPS（上壘率+長打率）更下驚人的1.397。並以26支長打刷新了貝比魯斯（Babe Ruth）和賈里格（Lou Gehrig）兩位名人堂傳奇球星、前洋基隊長所共同保持的5月25支長打隊史紀錄。
截至美國時間6月2日止，法官的21支全壘打、0.658長打率和1.075的OPS值都高居大聯盟第一，0.417上壘率和18支二壘打都是大聯盟第二、美聯第一，47打點也在美聯排名第三，很難想像他在4月22日時的「打擊三圍」仍只是0.174/0.308/0.337。
新同學索托（Juan Soto）開季以來持續展現打擊區上的宰制力，二年級生沃普（Anthony Volpe）的連續21場安打紀錄在5月30日才中斷，賈吉5月大爆發彷彿將洋基的戰力拼圖填滿般，戰績扶搖直上，42勝19敗不止在美聯東區領先巴爾的摩金鶯3場，0.689的勝率更反超費城費城人，高居30隊第一。
賈吉的轉變證明了漫長的職棒球季更需要信賴與肯定，當4月下旬他在洋基球場遭到全場球迷狂噓時，教頭布恩（Aaron Boone）只回了一句話：「他會打回來的，只是時間問題而已。」
從3月28日的開幕戰到4月底，賈吉所擊出的滾地球和小飛球共37次，這在他歷年來單月表現中排名第二多，但在5月已經降到17次，是他生涯單月最少的紀錄，打擊手感天差地遠。
在「出色擊球」（barrel，以擊球仰角和初速等條件來看，安打率不低於0.500且長打率至少在1.500之上的擊球）方面，賈吉在5月有多達30次，寫下2015年啟用Statcast系統以來的單月新紀錄，遠遠超越大谷翔平在今年3/4月、查普曼（Matt Chapman）在2023年3/4月所共同保持的24次。
6月的第一天，法官回到故鄉舊金山，並在巨人的甲骨文球場敲出一支長達464呎的超大號全壘打，今年少了大谷翔平的競爭，再搶下美聯年度MVP難度要低得多。
成為DH奪年度MVP第一人 大谷翔平要再加把勁
2024年進入6月，一如以往的是，本季轉戰洛杉磯道奇的大谷翔平又再一次成為年度MVP的熱門人選，但不同的是今年是他首度以純打者身分挑戰這項大獎，但問題是，大聯盟史上還沒有任何一位球季中主要擔任指定打擊（DH）的打者拿下年度MVP。
大谷在2021、2023年都在洛杉磯天使隊拿下美聯MVP，2022年則是輸給洋基隊賈吉， 屈居第二，這3個球季他都是以「投打二刀流」姿態出賽，而本季他沒有投球、沒有守備，只能靠打擊，那麼成績要好到什麼程度才有機會4年內3度奪獎？
DH打者在年度MVP票選中有過最輝煌戰果的是波士頓紅襪名人堂球星「老爹」歐提茲（David Ortiz），他在2003~07年間連5年進入美聯MVP票選的前5名，其中有2度進入前3名。其他在年度MVP票選曾進入前3名的還包括1991年的湯瑪斯（Frank Thomas）、1993年的莫里特（Paul Molitor）、1995的馬丁尼茲（Edgar Martinez）、2000年的湯瑪斯、2014年的馬丁尼茲（Victor Martinez）與 2022年的艾瓦瑞茲 （Yordan Alvarez）。
DH打者所面臨的問題是，投票的美國棒球作家協會（BBWAA）成員多半認為他們是「半個」球員，而大谷在過去3年普遍被他們認定為「2位」球員。而在許多進階統計數據中，像是最具代表性的WAR（Wins Above Replacement，代表比替代選手所能多貢獻的勝場數）是將打擊、投球和守備3方的表現都計算進去的，而DH打者基本上只有其中一項有成績。
不只如此，就因為好的野手往往有大量的守備基數，連投手在這獎項的優勢都弱得多，大聯盟史上就只有21位先發投手和4位後援投手拿下年度MVP。
這樣說來，單純只打擊不守備、投球有什麼樣的籌碼來競爭今年的國聯MVP？先決條件至少要是能夠創造賈吉在2022年那般強大的攻擊面優勢，那年他締造美聯新的單季全壘打紀錄，並且在上壘率和長打率領先全聯盟，才能在票選上壓過投、打都有出色表現的大谷。
值得注意的是，近年來BBWAA成員在針對年度MVP投票時，越來越重視WAR的呈現，在野手的WAR部分係綜合了進攻、跑壘價值、守備價值、守備位置價值與聯盟替代性的價值，大谷雖然沒有守備部分，但除了打擊外，他的跑壘能力也夠頂，本季15次盜壘僅失敗1次，並在6月1日完成生涯百盜，還是有機會成位史上首位以DH拿下年度MVP的選手。
這種可能性在5月下旬之前看起來還是很高的，以5月20日之前，大谷在FanGraphs和baseball reference的WAR統計中，長時間居大聯盟第一，偶而會被隊友貝茲（Mookie Betts）追上。但在5月最後一周他的攻擊表現大幅下滑，6月前兩場又只在6打數中敲1支安打，統計至6月2日，大谷的OPS值已經跌到1以下，只剩0.988，在大聯盟排名第4，在國聯也輸給勇士隊歐蘇那（Marcell Ozuna）的1.001。
在WAR方面，FanGraphs的版本是以賈吉的4.0高居首位，大谷翔平落居第7，僅2.9，但在國聯只落後貝茲的的3.3。而在baseball reference的版本中，WAR最高的是金鶯隊韓德森（Gunner Henderson）的4.1，大谷的3.1排第8，在國聯僅次於貝茲的3.7。
也就是說，以目前的數據呈現，大谷要拿下國聯MVP的機會不大，但球季剩餘賽事如果能拚到5月下旬之前的攻擊面優勢，創造歷史的機會仍不小。
失誤掉3分後轟滿貫 鈴木誠也史上第一人
芝加哥小熊隊日籍外野手鈴木誠也曾在4月中因傷休養了近1個月，復出後依然是球隊攻擊重心，6月2日他在主場對辛辛那提紅人隊於4打數敲1支安打，追平個人在大聯盟最佳的連10場安打紀錄，不過他最吸晴的卻是前一場的創造歷史之夜。
6月1日在芝加哥瑞格里球場，紅人在2局上在兩出局攻佔滿壘，邁爾（Luke Maile）敲出右外野必死飛球，但鈴木誠也接到球後又漏掉，導致壘上3名跑者都回本壘得分，之後台美混血的費爾柴德（Stuart Fairchild）又敲出適時安打，紅人單局攻下4分，但都不是小熊先發投手史提爾（Justin Steele）的責失分。
2局下，小熊隊同樣在兩出局攻佔滿壘，鈴木誠也面對紅人火球先發投手葛林（Hunter Greene），相中一記98.3哩的速球，直接扛出左外野滿壘全壘打，一口氣追平比數。
根據OptaSTATS的統計，鈴木誠也締造「現代棒球」（1901年以後）首次在一場比賽中出現失3分的失誤，又敲出滿貫全壘打的紀錄，小熊此役最終以7比5獲勝。賽後他仍是覺得非常不好意思，強調：「做為一位選手，完成這些平常的守備是最基本的事，未來我必須在賽前打擊練習中，練習接好每顆球，保證這些平常的飛球能萬無一失。」
雖然因傷缺賽不少場，但鈴木誠也本季出賽35場仍有6轟、23打點，OPS值0.775在隊中僅次於貝林傑（Cody Bellinger）與布許（MichaelBusch）的0.784。