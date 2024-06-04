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大榮中學畢業生獲全國高中技職教育優良獎　特殊選才錄取虎尾科大

▲榮獲全國高中職技職教育優良獎的周昀融(右)，今年高職畢業同時以「特殊選才」錄取國立虎尾科技大學機械設計與工程系。（圖／大榮中學提供）
▲榮獲全國高中職技職教育優良獎的周昀融(右)，今年高職畢業同時以「特殊選才」錄取國立虎尾科技大學機械設計與工程系。（圖／大榮中學提供）

記者陳美嘉／高雄報導

大榮中學邁向60週年一甲子，培育無數優秀人才，面對教育的改革浪潮，能結合時勢需求，精益求精，近年致力引進AI智能科技(含電動車、機器人和無人機等)、綠能及再生能源(含風力發電和太陽能)等務實致用教學，學生捷報頻傳。飛機修護科同學周昀融，今年高職畢業同時以「特殊選才」錄取國立虎尾科技大學機械設計與工程系，在校就展現電子資訊的天賦，今年也獲選教育部112年度全國技藝教育優良人員獎。

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周昀融從小展現對電子資訊的天賦，在就讀大榮中學期間，與同學共同製作「醫療用的偵測步伐器」，參加112年醫療創意競賽，榮獲全國高中組金牌，同時也代表台灣出國參加比賽，比賽的成功讓他更肯定自己，堅定了學習技術的決心。

榮獲全國高中職技職教育優良獎的周昀融，今年高職畢業同時以「特殊選才」錄取國立虎尾科技大學機械設計與工程系，得獎與錄取國立科大，也為他在求學道路上的精彩表現留下了璀璨的一頁。

▲大榮中學飛機修護科同學周昀融，今年高職畢業同時以「特殊選才」錄取國立虎尾科技大學機械設計與工程系。（圖／大榮中學提供）
▲大榮中學飛機修護科同學周昀融，今年高職畢業同時以「特殊選才」錄取國立虎尾科技大學機械設計與工程系。（圖／大榮中學提供）
周昀融說，很高興又很幸運，榮獲教育部112年度全國技藝教育優良人員獎。要感謝明華國中導師妙津知道他不喜歡安靜讀書，但對電子資訊科技方面有興趣，當時就鼓勵參加國中技藝課程，讓他以「做中學、學中做」學到許多實用的技能和知識。

周昀融也感謝大榮中學科主任的信任與老師何昇輝及蘇姮鈺的栽培指導，鼓勵他積極參加各項校外競賽，在高職三年學習到機械理論與設計製造、飛機維修等技能，以及團隊合作、解決事情的能力。

大榮中學校長張簡助立表示，大榮中學積極推動各科跨領域學習，並積極培訓學生專長，協助他們考取多張勞動部各職類技術士證照，同時提供學生業界參訪與實習的就業機會，學生擁有一技之長才能成就人生價值，昀融得獎正是「國中技藝教育」銜接「高職技職教育」最好的榜樣，在大榮中學的培育下，除了在校考取多張飛機修護職類證照外，他經由各種技藝競賽發揮精益求精、切磋共學的精神不斷創新，追求卓越表現，一展長才並在各項競賽中得名發光發熱。 

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