外僑學校成三不管地帶？柳采葳爆：學童遭霸凌竟不給調監視器畫面

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柳采葳指出，近日她收到民眾陳情，孩子就讀於台北某外僑學校幼兒園，但與同儕相處過程中發生疑似霸凌事件，導致左眼下方出現瘀青，家長希望由北市教育局協請外僑學校提供當日校園內監視器畫面。
柳采葳表示，《高級中等以下學校暨教保服務機構監視錄影系統管理具體作法》第五點規定，學校編制內之教職員工生(含監護人及法定代理人)，因涉及個人權益維護所必要時，可調閱監視器攝錄資料。該外僑學校竟以校方與家長間有學童資料保護書為由拒絕提供，並強調若北市執意調閱，需函覆法令依據。
柳采葳指出，北市府教育局為了確認法令適用性，與教育部國教署公文往返長達2個月，國教署明確告知即便是外僑學校，若涉及「安全措施」之規範，仍須依照《私立學校法》第83條及《幼照法》第30條第6項，就校內監視錄影系統之管理、維護、資料調閱等行為訂定相關規定。柳采葳質疑，「外僑學校不提供監視器畫面是否合法？若未依規範訂定監視錄影系統的調閱規定，市府是否予以開罰？」
柳采葳指出，外僑學校是否適用我國法規，一直都是中央和地方權限的灰色地帶，去年新竹縣一所外僑學校也曾與家長發生爭執，竹縣教育局回覆「外僑學校在受教權部分不受國內相關教育法規規範，只能建議該校保障學生受教權」。
柳采葳直言，台北市是全台外僑學校最多的縣市，依「私立高級中等以下外國僑民學校及附設幼兒園設立及管理辦法」規定，北市外僑學校臺北歐洲學校、臺北市日僑學校、臺北韓國學校、臺北市私立道明外僑學校、恩慈美國學校及臺北復臨美國學校等6校主管機關為台北市政府，惟臺北美國學校主管機關為教育部。
柳采葳呼籲，北市教育局應與教育部釐清外僑學校管理權限，若是地方管轄，則請明確函覆北市教育局外僑學校除學制外，其餘校園管理適用本國一般校園管理規範。這樣未來發生校園各類問題，北市教育局至少不需不斷與國教署公文往返確認法規適用，提高解決校園問題的效率。