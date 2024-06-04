變頻冷氣一堆人吹錯了！「魔王按鈕」一按電費飆2倍：專家認證的

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「開除濕的耗電量是真的大喔，建議不要隨便開冷氣除濕功能」、「開冷氣就自己會發揮除濕效果了....除濕模式會一直運轉」、「如果是真的要除濕，就直接買一台除濕機更省，用好幾年不會壞又省電」、「開除濕真的比除濕機耗電量大2倍喔，除非逼不得已，不然不要常開冷氣除濕。」
冷氣除濕功能一開秒噴電費！能源署、空調品牌認證
對於網友的討論，經濟部能源署也曾經在臉書發文表示：「雖然冷氣除濕的效果非常好，只需要除濕機大約三分之一的時間，但是耗電量卻足足高出2倍之多，且冷氣模式本身就具備除濕效果，民眾吹冷氣應該多用舒眠功能，省點又能睡得好」。
而本土空調品牌《華菱冷氣》也曾經在官網解釋，單就除濕效果來看，冷氣的效果比除濕機還要更好，但也比較耗電，同樣的濕度變化，冷氣除濕花費的時間大約是除濕機的1/3，但耗電量是2倍，如果是比較冷氣的「除濕模式」跟「冷氣模式」，要達到同樣的濕度，除濕模式的運轉時間是冷氣模式的3倍，也就是說如果不論是要吹涼還是要除濕，建議都直接開啟冷氣模式。
冷氣「除濕功能」只能裝飾用？專家揭開啟最佳時機
如果按照各大專家所說冷氣「除濕功能」這麼的耗電又不實用，為何各大品牌冷氣廠商仍然都有設計「除濕功能」？特力屋內湖店社區管家黃智延（Kevin）就表示，其實除濕功能還是有其用處，在陰天、雨天及不冷不熱等3種狀況下，反而會建議先開冷氣的「除濕」。
黃智延提到，像是不冷不熱的情況下，當室外只有28度、29度時，室內可能沒有室外溫度高，這時候大家在室內感覺熱時，反而會開冷氣到20度、18度，但如果打開冷氣「除濕模式」的話，溫度稍稍瞬間降一點點，大概23度，人就會感到比較舒適也比較省電，人體感到舒適的空間不單只有「溫度」，「濕度」也非常的關鍵哦！