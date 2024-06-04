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變頻冷氣一堆人吹錯了！「魔王按鈕」一按電費飆2倍：專家認證的

▲夏季來臨前的梅雨季節還沒過，最近有不少人家裡潮濕，會打開冷氣的「除濕功能」，殊不知這樣是相當耗電的行為。（圖/記者張嘉哲攝）
▲夏季來臨前的梅雨季節還沒過，最近有不少人家裡潮濕，會打開冷氣的「除濕功能」，殊不知這樣是相當耗電的行為。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

最近台灣受到鋒面影響，都會有午後雷陣雨的天氣型態出現，不少人會打開除濕機，也有人會打開冷氣的「除濕功能」，然而近日有網友就討論「下雨的時候家裡很潮濕，想開除濕功能又聽說很耗電，到底能不能開冷氣的除濕功能？」貼文釣出許多人議論，其包括能源署、空調品牌都紛紛給出了正解。

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一名網友在臉書社團「爆系知識家」貼文指出「最近一直在下雨，我一個小套房家裡面潮濕到從外面進來就能感受到，但因為沒有購買除濕機，如果打開冷氣除濕功能會很耗電嗎？聽說耗電量很可怕，到底能不能開冷氣的除濕功能啊？」

▲冷氣、家電、降溫、省電（圖／記者賴禹妡攝）
▲網友討論該不該打開冷氣「除濕功能」，引起熱烈討論。（圖／記者賴禹妡攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「開除濕的耗電量是真的大喔，建議不要隨便開冷氣除濕功能」、「開冷氣就自己會發揮除濕效果了....除濕模式會一直運轉」、「如果是真的要除濕，就直接買一台除濕機更省，用好幾年不會壞又省電」、「開除濕真的比除濕機耗電量大2倍喔，除非逼不得已，不然不要常開冷氣除濕。」

冷氣除濕功能一開秒噴電費！能源署、空調品牌認證

對於網友的討論，經濟部能源署也曾經在臉書發文表示：「雖然冷氣除濕的效果非常好，只需要除濕機大約三分之一的時間，但是耗電量卻足足高出2倍之多，且冷氣模式本身就具備除濕效果，民眾吹冷氣應該多用舒眠功能，省點又能睡得好」。

而本土空調品牌《華菱冷氣》也曾經在官網解釋，單就除濕效果來看，冷氣的效果比除濕機還要更好，但也比較耗電，同樣的濕度變化，冷氣除濕花費的時間大約是除濕機的1/3，但耗電量是2倍，如果是比較冷氣的「除濕模式」跟「冷氣模式」，要達到同樣的濕度，除濕模式的運轉時間是冷氣模式的3倍，也就是說如果不論是要吹涼還是要除濕，建議都直接開啟冷氣模式。

▲能源局指出，雖然開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻高出2倍。（圖／翻攝能源局臉書）
▲能源署指出，雖然開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻高出2倍。（圖／翻攝能源局臉書）
冷氣「除濕功能」只能裝飾用？專家揭開啟最佳時機

如果按照各大專家所說冷氣「除濕功能」這麼的耗電又不實用，為何各大品牌冷氣廠商仍然都有設計「除濕功能」？特力屋內湖店社區管家黃智延（Kevin）就表示，其實除濕功能還是有其用處，在陰天、雨天及不冷不熱等3種狀況下，反而會建議先開冷氣的「除濕」。

黃智延提到，像是不冷不熱的情況下，當室外只有28度、29度時，室內可能沒有室外溫度高，這時候大家在室內感覺熱時，反而會開冷氣到20度、18度，但如果打開冷氣「除濕模式」的話，溫度稍稍瞬間降一點點，大概23度，人就會感到比較舒適也比較省電，人體感到舒適的空間不單只有「溫度」，「濕度」也非常的關鍵哦！

▲冷氣。（圖/記者張嘉哲攝）
▲各大品牌冷氣雖然都有「除濕功能」，但正常情況之下不適合使用，會使電費暴漲2倍哦！（圖/記者張嘉哲攝）

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