20年涉性侵22學生！曾獲杏壇芬芳獎超諷刺 南投某國小教師遭起訴
黃姓男子過去曾任職於南投某國小，擔任校內棒球隊教練超過20年，多次率團出校比賽，看似與學生互動良好，執教期間，還曾獲得杏壇芬芳獎的殊榮。然而，今年2月，卻遭南投地檢署以對未滿14歲少年強制猥褻、性交等罪名拘提，並爆出受害者高達22位，今（4）日檢方偵結提起公訴。
實習記者張保羅／綜合報導
據檢警調查，今年2月間，有多名學童指證，在球隊期間曾遭到教練黃男要求發生性行為，檢方訊問後，認定其犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，法院裁定收押。經調查，黃男涉嫌在過去十年間，涉及犯下多起猥褻與性侵害等68項罪行，因此對其提起公訴，並建請法院從重量刑。
對此，檢方表示，黃男的行為已涉及違反《刑法》、《兒童及少年福利與權益保障法》、《修正前兒童及少年性剝削防制條例》、《修正前兒童及少年性交易防制條例》，尤其黃男為人師表，竟傷害年幼學子的身心，嚴重敗壞師德，應予以嚴懲，以儆效尤。
※【NOWnews 今日新聞
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