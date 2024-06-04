曾對自己下降頭！YTR王狗談孫安佐「被綁能量轉換」 曝他私下面
孫安佐近日被爆出4月在泰國呼麻神智不清曬闖民宅的事情，媽媽狄鶯後來也出面證實兒子在泰國出事，透露兒子被人下蠱中邪，掀起外界熱議。而靈異Youtuber王狗先前曾拍攝對自己下蠱的影片，後來他消失了8個月，近日被問到孫安佐捲入風波的事，他坦言：「他蠻直腸子想什麼講什麼，但他本性善良，也很正常，最近發生的事不知道他是不是遇到狀況，可能有什麼檻。」
記者洪生儒／綜合報導
根據《ETtoday》報導，王狗談到孫安佐說自己被綁的狀況，他表示：「因為他說被人綁著能量轉換，我不確定是怎樣，我這種就是消費，他那個聽起來有點被強迫，不曉得是不是遇到壞人。」而王狗過去也曾實測對自己下降頭，他將自己的生辰八字交給泰國師傅做法，花了大約1萬元，並進行7天拍攝來記錄自己的變化，雖然事後沒有什麼脫序行為，但確實遇到不少靈異現象，連帶身體也有一些變化。
王狗曾在影片中分享被下降頭之後的心得，他透露：「一開始沒什麼感覺，差不多一個禮拜左右，眼睛開始出現血絲，晚上比較不好睡，會有一些輕微的生理症狀，但生活上大致是沒什麼問題，只是有發生靈異事件，我睡覺時旁邊是牆壁，卻感覺有人對我吹氣，上廁所的時候也會聽到叩叩叩的聲音，可是當下明明沒有其他人。」
事後，王狗的好朋友發現狀況似乎不太對勁，緊急幫他處理，「我已經影響到身體，他也有感覺到我不太對，說我身邊跟了好幾個。」事隔三個月之後，王狗才漸漸恢復正常狀態，他也坦言當時精神狀態不佳，很容易恍神，並表示：「這個嘗試一次就好，有點怕到。」
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