阿里山英迪格VOLVO「一泊二食」避暑！自駕百萬名車觀雲海、賞螢
國旅新玩法！入住阿里山英迪格酒店避暑，還能自駕百萬VOLVO名車觀雲海、賞螢。阿里山英迪格酒店攜手VOLVO匯勝汽車，推出「自駕暢遊阿里山・一泊二食山林住房專案」，住進北歐麋鹿瑞典主題房享特製迎賓小點，搭配雙人「ton'u粟餐廳」早餐及爐烤晚餐，可自選5款百萬VOLVO名車，享受馳騁山林的樂趣，到二延平步道觀雲海、欣賞石棹琉璃光還能賞螢火蟲，搭配免費體驗晨光瑜珈、揉製團茶有夠Chill。
記者蕭涵云/嘉義報導
鎖定暑假國旅商機，阿里山英迪格酒店推出新玩法，延續融入「鄰里文化」的理念，阿里山英迪格攜手VOLVO匯勝汽車，打造「自駕暢遊阿里山・一泊二食山林住房專案」，可選擇包括休旅車系列的XC40、XC60、XC90，動感房車系列的S60、S90，多達5款VOLVO百萬名車從「嘉義高鐵站」自駕出發，擁有專屬24小時用車服務人員隨時線上諮詢，享受馳騁山林的樂趣。
可自在開往距離飯店約10分鐘車程的「二延平步道」，漫步在大片茶園接連群山的壯麗景色裡觀雲海、賞夕陽，遇到嵐霧繚繞時更有如置身仙境；也可造訪石棹親眼見證宛如七彩雲瀑的琉璃光景緻；或到光華社區的賞螢步道，欣賞漫天飛舞的星點閃爍。
專案並打造北歐麋鹿瑞典主題房，從選色、抱枕到馬克杯等專屬用品，營造一連串驚喜；還可在房內享用特製迎賓小點。提供雙人「ton'u粟餐廳」爐烤晚餐及翌日早餐，都能搭配生魚片、生蠔、花蟹及在地食材打造的山胡椒香菇雞湯、阿里山蜜香紅茶菠蘿包、馬告小米酒生吐司、忘憂谷蜜芭蕉燕麥粥等自助吧餐點。
特別推薦到頂樓無邊際戲水池旁，沐浴在日出晨光下來場舒心瑜珈，或體驗全台唯一保有傳統徒手揉製團茶工法，「旭隆製茶」的揉製團茶手藝課，都是房客免費的館內質感活動，可自由參加。
阿里山英迪格酒店總經理席雅酷（Jakub Sippl）分享，有鑒於目前最多旅客都是抵達高鐵站後，轉搭酒店接駁服務。或從高鐵站換租借車再前往酒店，讓業者有了自駕體驗專案的靈感。席雅酷還透露，為此他特別自駕了VOLVO一週時間，上下山、行駛高速公路、開去民雄等地，親口透露：「真的感覺非常舒適」，認為品牌強調的「安全性」、「舒適性」及「永續發展」都與阿里山英迪格初衷身有共鳴。
《NOWnews今日新聞》詢問親自體驗過VOLVO車款抵達酒店的旅客也分享：「即使行經山路也十分平穩，而且車內十分安靜」，讓沒開車的同行夥伴都「舒適到差點睡著」。
「自駕暢遊阿里山・一泊二食山林住房專案」即日起開賣至12月23日，需7天前預訂、入住日7天前可免費取消，每晚16000元起（房價依不同房型及日期而異，另加15.5%稅金及服務費），加贈IHG優悅會2000積分與VOLVO驚喜好禮；車款依現場提供為主，僅限於「嘉義高鐵站」取車與點交，不提供異地還車服務。
而歷經15年重建之路的阿里山林鐵，將於7月1日迎來全線通車！已於5月底搶先首發台灣森林鐵道全新改裝的第一台觀光列車，「栩悅號Vivid Express」滿載啟航，展開往返嘉義及奮起湖間的森林之旅；目前6月底前趟次已全數售罄，暑假相關遊程熱賣中。
7月28日更有「移動美術館」之稱的最美頂級觀光列車「福森號Formosensis」首航，充滿巧思的新一代檜木列車設計，還將提供貼心桌邊服務、阿里山英迪格酒店客製獨家便當、薰衣草森林特製餐點、迎賓表演等搭配獨家路線的奢華體驗，密切鎖定《NOWnews今日新聞》開箱。