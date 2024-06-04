接種流感疫苗7個月後「確診B流」 高雄8歲女童併發重症住院3天亡
衛福部疾病管制署今（4）日公布1例流感併發重症死亡個案，高雄一名8歲女童，本身有心律不整心臟病史，去年10月曾接種流感疫苗，但上（5）月12日出現咳嗽症狀，19日確診B流，隔天因出現嘔吐、意識不佳等症狀緊急住院，22日出現肺炎、腦炎、心肌炎導致急性多重器官衰竭死亡。
記者林莞茜／綜合報導
疾病管制署表示，增1例流感併發重症死亡個案，個案為高雄一名8歲女童，本身有心律不整心臟病史，於5月12日出現咳嗽，當日前往診所就醫後返家。5月19日出現發燒、咳嗽、 嘔吐、頭痛等症狀，再次前往診所就醫，COVID-19陰性，流感快篩陽性(B型)，經醫師開立流感抗病毒藥物後返家，但女童5月20日症狀未改善且持續發燒，至急診就醫，發現高燒至40度，且心跳過快、胸部X光有肺炎，緊急收治住院治療，期間一度心跳停止；隔日女童經疾管署研判流感重症確定病例，5月22日因流感併發急性壞死性腦炎、心肌炎，導致急性多重器官衰竭而不幸死亡。
經高市衛生局疫調，女童曾在去（2023）年10月19日曾接種流感疫苗，而其所就讀的國小班級、課後班、補習班經疫調無疑似發病個案，同住家人(父親、母親、弟弟)無疑似症狀。疾管署防疫醫師林詠青在疾管署例行記者會上指出，雖此個案有接種本季流感疫苗，但已過7至8個月，保護力下降，住院期間又發現腦炎、心肌炎，病況變化快速，提醒民眾，流感若有危險徵兆如意識狀態不清、心跳過快血壓下降會有肺炎、腦炎、心肌炎的可能性，同時建議高風險民眾還是可以來接種疫苗，有重症前兆也要儘速就醫，才能減少重症甚至死亡風險。