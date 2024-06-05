今日軍武／老戰車吃大補丸！M60A3戰車升級換新引擎、射控系統

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國軍現役戰車包括450輛CM11戰車、460輛M60A3 TTS戰車、100輛CM12戰車與50輛M41D輕型戰車，其中以CM11與M60A3為本島防衛主力，車齡超過60年的M41D鎮守外島。
CM11為奇特的「拼裝戰車」，由於1980年代受限於中美「817公報」限制台灣取得主力戰車，因此陸軍在美商協助下，結合M60戰車底盤、M48A3戰車砲塔、M68A1 105公釐線膛砲、M1戰車射控系統，推出CM11「勇虎」戰車，美方的型號稱為M48H，H是混合（Hybrid）的意思。
由於當時陸軍採購的射控系統多出100套，因此陸軍將105公厘戰車砲與射控系統換裝到現役的M48A3戰車上，成為沿用M48A3的車體和炮塔的CM12戰車。但CM12戰車面臨射控系統可靠性不佳、M48戰車原產零件停產等問題，導致妥善率差，已退出國軍主力戰車行列。M60A3則是1991年波斯灣戰爭結束後，美方以相當低廉價格將除役軍備出售給盟邦，目前是國軍性能最精良戰車。
M60A3升級一度卡關
戰車性能評比主要項目為火力、防護力與機動力，國軍的CM11與M60A3戰車都不是共軍新型99式主力戰車對手，M60A3與CM11戰車都採用鑄造裝甲，缺乏新一代戰車的複合式裝甲，105公厘戰車砲也不是共軍125公厘戰車砲的對手。為了解決主力戰車整體性能不如人的困境，陸軍2015年時以代號「銳捷專案」建案，擬向美國採購二手M1A1戰車，陸軍原本規劃在2017年編列預算執行後，首批戰車將在2020年前返台。
但在2016年民進黨政府上台後推行「國防自主」政策，決定先升級現役戰車，因為CM11的砲塔空間狹小，改裝空間有限，因此委由中科院評估M60A3戰車性能提升，項目包括換裝120公厘戰車砲、射控系統與換裝1000匹馬力以上的引擎。
不過，陸軍發現升級M60A3戰車的金額比向美國購買二手M1戰車還貴，升級1輛要價1億台幣，升級200輛等於要200億，因此暫時打消念頭，轉向美方爭取出售M1A2戰車，並在2019年獲得川普政府批准108輛M1A2T戰車，T為台灣(Taiwan)的意思。首批38輛M1A2T戰車預計在2024年直接交運抵台，全數108輛預計2026年前交付完畢。
雖然已購入M1A2T戰車，陸軍又後續編列預算爭取購買M109A6自走砲車、M142「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，但是陸軍仍不放棄M60A3戰車升級計畫，根據國防部2021年9月送交立院預算書指出，將委由中科院進行戰車砲控丶射控及觀瞄系統進行委製案，經費規模達到4.4億元。陸軍編列72.45億元與戰車引擎原廠，美國RENK America廠簽約，自2023年起到2028年3月底，更新460輛M60A3戰車引擎。
根據菱傳媒報導，國防部日前已拍板確定M60A3戰車性能提升項目，包括將750匹馬力引擎提升到1050匹，以因應未來加裝反應裝甲重量提高；在射控部分，將搭配中科院研發的全新射控、砲控及觀瞄系統數位戰場指管系統，並同步把現行液壓式砲塔改為全電動式砲塔，大幅提升M60A3的動力、防護力，並縮短接戰反應時間。
M60A3戰車主砲仍繼續使用105公釐砲彈，不像M1A2系列採用120公釐主砲，但M60A3經過性能提升後，可發射翼穩脫殼穿甲彈（APFSDS）、高爆穿甲彈（HEAT）與高爆榴彈（HE）等砲彈，共軍陸戰隊來犯的ZTD-05兩棲突擊車也未必能夠抵擋得住。