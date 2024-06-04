新加坡「店屋」吸引富豪搶購！價格等同紐約豪宅 殖民時期房屋曝
新加坡在英國殖民時期富有特色的建築店屋（shophouse），小小一間卻別具特色，意外引起富豪爭相搶購。新加坡店屋的售價在疫情後翻倍，價格相當於紐約第五大道的豪宅。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《星島日報》，獅城風格獨特的店屋源自中國古代，其設計經歷了多個歷史時期。1840年代，店屋開始成為商人及其家人的居所。典型的店屋下層是店面，商人的家人通常住店舖後面或上層。傳統店屋的正面狹小，門前設有「騎樓」走廊，與鄰居相連。早期風格的店屋呈現出極簡主義，晚期因大膽使用色彩絢麗的瓷磚，並巧妙吸納中式、馬來式和歐式建築元素，引人注目。
10年前可以花300萬新元（約新台幣6900萬元）至400萬新元（約台幣9200萬元）購買一棟店屋，然而新冠疫情期間店屋的需求和價格激增，近期升至1500萬新元（約新台幣3.4億元）至2000萬新元（約新台幣4.6億元）才能購買一棟，價格相當驚人。
新加坡房地產仲介表示，如今店屋的價格與Prada或Gucci母公司Kering最近在紐約第五大道達成的交易價不相上下。他指出店屋的新業主想要的是頂級租戶，例如Coach、Dior、精品酒店和米其林星級餐廳。
據悉，阿里巴巴聯合創始人馬雲的妻子張瑛，近期以約4500萬至5000萬新元（約新台幣10億元至11.5億元），買下達士敦路的三棟相鄰店屋，引外界關注。