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貓咪散步遇到柴犬大學長！超聰明會車：給牠先過　340萬貓奴朝聖

▲一隻名為「摸摸」的英國短毛貓近日在社群掀起話題，與柴犬大學長會車影片引起貓奴熱烈討論。（圖/Tik Tok@immuomuo_0503）
▲一隻名為「摸摸」的英國短毛貓近日在社群掀起話題，與柴犬大學長會車影片引起貓奴熱烈討論。（圖/Tik Tok@immuomuo_0503）

記者張嘉哲/綜合報導

遇到大學長要會車先讓人家過！近日在社群平台上，一隻名為「摸摸」的英國短毛貓掀起話題，主人因為常常帶摸摸四處遊山玩水，讓摸摸不僅不怕生人，也懂很多人情世故。近日摸摸的主人摸爸帶牠去日月潭步道散步，結果遇到柴犬大學長，兩隻可愛萌寵讓車的畫面也被摸爸記錄下來，影片高達340萬人觀看，掀起話題。

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社群影音創作者「摸爸」養了一隻名為「摸摸」的英國短毛貓，黑白相間的毛髮加上漂亮的眼睛，每次摸爸牽著摸摸出門的時候，路人回頭率超高，不斷誇獎摸爸養得好，據悉，摸摸日前才剛滿一歲，活力十足又充滿靈性的模樣，讓人看牠的影片一部接一部停不下來。

而近日摸爸帶著摸摸到日月潭的步道去散步，結果在路途當中，遇到有其他旅客也帶柴犬來，雙方剛好我去你回的準備會車，一開始柴犬看到貓咪之後就停下腳步，摸摸則也是不敢再往前，摸爸就接著說：「自己玩自己玩」，結果摸摸似乎懂了什麼，隨後就做出趴在地上的姿勢，讓柴犬放下戒心，摸爸也說：「好！我們趴著等一下，讓人家先過。」

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▲英國短毛貓「摸摸」近日外出散步遇到柴犬大學長，主動趴下「讓車」柴犬大學長，超有禮貌讓貓奴都融化了！（圖/Tik Tok@immuomuo_0503）
隨後柴犬大學長看摸摸已經趴下才放下戒心，跟著主人往前走，而柴犬經過摸摸身邊時，兩隻萌寵還四目相對、眼神交流，畫面非常的逗趣，等柴犬通過後，摸摸才起身準備繼續悠閒散步，摸爸也誇獎摸摸表示：「摁！好棒喔。」

結果這段摸摸會車柴犬大學長的影片，竟然高達340萬人朝聖觀看，按讚數更衝破21萬，非常的驚人，不少貓奴紛紛回應：「天阿！摸爸真的教太好了」、「到底是摸爸教得好，還是說摸摸根本是聰明過人」、「摸摸：會車禮儀我懂，先讓學長過」、「好乖好有禮貌的摸摸喔！好可愛」、「摸摸真的太可愛了啦！摸爸真的很會養貓。」


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