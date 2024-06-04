貓咪散步遇到柴犬大學長！超聰明會車：給牠先過　340萬貓奴朝聖

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而近日摸爸帶著摸摸到日月潭的步道去散步，結果在路途當中，遇到有其他旅客也帶柴犬來，雙方剛好我去你回的準備會車，一開始柴犬看到貓咪之後就停下腳步，摸摸則也是不敢再往前，摸爸就接著說：「自己玩自己玩」，結果摸摸似乎懂了什麼，隨後就做出趴在地上的姿勢，讓柴犬放下戒心，摸爸也說：「好！我們趴著等一下，讓人家先過。」
隨後柴犬大學長看摸摸已經趴下才放下戒心，跟著主人往前走，而柴犬經過摸摸身邊時，兩隻萌寵還四目相對、眼神交流，畫面非常的逗趣，等柴犬通過後，摸摸才起身準備繼續悠閒散步，摸爸也誇獎摸摸表示：「摁！好棒喔。」
結果這段摸摸會車柴犬大學長的影片，竟然高達340萬人朝聖觀看，按讚數更衝破21萬，非常的驚人，不少貓奴紛紛回應：「天阿！摸爸真的教太好了」、「到底是摸爸教得好，還是說摸摸根本是聰明過人」、「摸摸：會車禮儀我懂，先讓學長過」、「好乖好有禮貌的摸摸喔！好可愛」、「摸摸真的太可愛了啦！摸爸真的很會養貓。」
@immuomuo_0503我開車也都讓大車學長先過 #摸摸 #溜貓 #cat #cats #catdad #catdaddy #貓奴
♬ 原聲 - 摸摸 - 摸摸