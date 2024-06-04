Rain皮在癢？黃湯下肚招了：金泰希不是我的菜 公開苦追女神內幕
韓星韓星Rain（鄭智薰）跟「國民女神」金泰希於2013年被最強狗仔《Dispatch》（簡稱：D社）拍到約會照後火速認愛，並在2017年結婚，目前育有2女。不過Rain昨（3）日在申東燁的網路節目上，自爆當年跟金泰希「都不是彼此的菜」，後來是Rain邀約金泰希吃飯頻頻被拒絕，他氣到燃起勝負欲窮追不捨，花了1年時間才約到女神見面，進而認識交往、結婚生子。
記者陳雅蘭／綜合報導
Rain節目上幾杯黃湯下肚後，透露某年接到廣告邀約時，不知道金泰希會現身，到了片場看見她後，第一個產生的想法是「她不是我喜歡的風格」，結果話說完意識到不對，怕「Rain說金泰希不是我的風格」會變成新聞標題，趕緊改口說自己「100%也不是金泰希的菜」。
Rain皮癢加碼爆料老婆曾說「只喜歡帥哥」，所以起初自己對她示好時，就被「你不是我的菜」婉拒，之後Rain要到金泰希的電話號碼，主動致電邀約吃飯，聊了約5分鐘至10分鐘，最後被金泰希以「我們沒有吃飯的理由吧」拒絕，Rain承認被金泰希激怒燃起勝負欲，「突然非常生氣」，於是再打一次電話：「只是吃個飯應該沒關係吧？」金泰希再以：「不用，沒關係。」二度婉拒。
愈挫愈勇的Rain再次打給金泰希，直言2週後就要去當兵，「真的很想跟妳吃飯聊聊」，金泰希就回：「我沒有必要跟你吃飯吧？」三度掛電話。
就這樣1年過去，Rain透露避免手機不見導致通訊錄外流，習慣把藝人名字改名，他當時就把「金泰宇」跟「金泰希」都換成「金泰秀」，Rain某天當兵放假想找金泰宇吃飯，但滑手機發現有2個「金泰秀」，他就一次傳訊息給2位，沒想到第一個回訊的是金泰希，金泰希說：「不好意思你好像傳錯了。」Rain問：「你不是金泰宇嗎？」金泰希大方回應：「不是，我是金泰希。」Rain鼓起勇氣再邀約：「我現在放假了，要不我們去吃飯吧？」沒想到這次金泰希終於答應，2人也因此越走越近。
Rain是知名的歌手、演員、音樂製作人，曾隸屬於「JYP娛樂」，能唱能跳之外，2014年跟宋慧喬主演電視劇《浪漫滿屋》大爆紅，從此奠定一線演員地位，曾於2006年及2011年兩次入選紐約《時代》雜誌「百大人物」。他是在2007年10月入伍，於2013年1月1日被D社爆出跟金泰希的約會照，2人成了當年的「元旦情侶」，並大方承認已交往1個多月。Rain在2013年7月退伍，2017年1月跟金泰希宣布結婚，婚訊轟動各界。