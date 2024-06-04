3-4月統一發票中獎清冊公開　有人花26元買運動飲料抱走1000萬元

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值得注意的是，17張中千萬特別獎的發票中，有9張消費金額都不到百元，其中消費金額最低是在台中市西區忠明南路台糖的蜜鄰便利超市，花26元買運動飲料就中大獎，還有人叫Uber Eats支付34元外送費中獎、在彰化縣秀水鄉番花路統一超商花39元買飲料都幸運抱走千萬元。
不僅如此，有人在新北市永和區國中路統一超商花50元買食品、在高雄市楠梓區右昌街的統一超商支付51元飲料錢就中獎，也有人在新竹縣北埔鄉中山路的富市多生鮮蔬果超市消費54元，還人於新竹縣竹北市中正西路中油花99元加油、在新北市土城區學府路market便利購家樂福超市消費65元、在台北市信義區松山路全家便利商店花76元買食品，也都幸運抱走1000萬元獎金。
至於今年3-4月統一發票也有16人中了200萬元特獎，其中有8人消費金額都不到百元，消費金額最低是在Google Play花33元買應用程式就中200萬元，再來有人叫foodpanda支付43元外送費也中獎，還有人在新竹市北區武陵路全家便利商店消費65元、在台中市北屯區大連路康是COSMED消費70元、在高雄市鳳山區鳳北路全家便利商店花73元買飲品、在南投縣草屯鎮中正路統一超商支付83元飲料費、在嘉義市西區文化路萊爾富Hi-Life花85元買菸、在台北市士林區至誠路中油花80元洗車，均幸運中了200萬元特獎。
財政部賦稅署也提醒，今年3-4月期中獎統一發票領獎期間從6月6日至9月5日，若使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。
民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。
中獎民眾若已在5月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，113年3-4月期雲端發票中獎的獎金不論獎額，將自6月6日起自動匯入該指定帳戶；若未及在113年5月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎APP，於執行該APP的領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎之電子發票證明聯，依獎別於附表所列指定兌獎據點領獎。
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