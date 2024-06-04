屏東高樹鄉無毒芒果　果肉細緻品質優良

屏東縣高樹鄉的「農民黨一號芒果」正值採收期，這種芒果以淡雅的土芒果香氣，果肉細緻少絲皮薄而聞名。鄉長梁正翰今（4）日走訪果園對農民的栽培技術給予高度肯定。
記者莊全成／屏東報導
梁正翰表示，「屏東屏北 高樹最美」這並非口號，高樹鄉是水源保護區，擁有新鮮的空氣、清澈的水質和乾淨的土地，孕育出優質的蜜棗、芋頭、芭樂等多樣性農產品。目前，全鄉芒果種植面積約200公頃，包括農民黨一號、玉文和西施等農產品。近年來，農民採用無毒栽培技術，為消費者健康把關，與屏南地區生產的愛文芒果相比，口感同樣優異。因為高樹鄉特殊的地理環境生產出多樣性的優質農產品，值得消費者信賴與品嚐。
果農李俊寬表示，經過17年的栽培技術改良，目前果園面積近二公頃，主要種植農民黨一號、玉文和西施等品系，其中農民黨一號芒果種植面積約有六分多地。堅持無毒管理不使用化學肥料、植物生長調節劑及果實著色劑，並為防止果蠅叮咬，完全不計成本將每顆果實套袋。李俊寬認為務農也是良心事業，任何可能影響溫血動物及植物繁殖及發育的事情堅持不做。今年由於氣候異常，芒果落果嚴重產量減半。雖然農民黨一號芒果目前正值產期，但李俊寬不搶收，堅持「在欉黃」自然熟成，讓消費者品嚐無毒新鮮芒果。