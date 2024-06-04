李妍瑾爆結束10個月短命婚！昔嗆撐不過一年酸言 閨密證實分開了
藝人李妍瑾（李妍憬）去（2023）年七夕公開新戀情，對方是圈外人、珠寶鑑定師「小人物」，選在當年9月在松山戶政所登記結婚，但結婚不到一年，驚傳已經離婚消息。《NOWnews今日新聞》致電李妍憬本人電話未接，傳訊未回。閨密甄莉則是從共同朋友口中知道她和老公分開了。
記者林奕如／台北報導
李妍瑾（李妍憬）當初和男友小人物登記結婚，手戴鴿子蛋鑽戒，在松山戶政事務所完成結婚手續，她當時曝光與老公的正面合照，「我升格當人妻了！為何漲成這樣，在養卵的期間胸漲腹脹！小人物老公我就交給你了，對我不好我會跑歐！」言談之中透露正在備孕，笑起來藏不住幸福。
由於她的情史精彩，當初有酸民發祭品文，打賭一年內離婚就請吃雞排，還有人譏笑「這種貨色也有人要」，李妍瑾當時直接回覆：「雞排是吃不到了，我會請你吃餅」，一名網友留言「你這種貨色也有人要娶？」李妍瑾親自回應：「哎呦...環肥燕瘦各有喜好。」獲得多人按讚力挺。
時隔不到一年，根據《ETtoday星光雲》報導，她驚爆婚變消息，和老公關係似乎生變，好友甄莉表示：「從今年過年前就沒有看到她老公。」《NOWnews今日新聞》致電李妍憬工作窗口電話未接。