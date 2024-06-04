兒子唐治平神隱！母親陳屍頂樓、檢方相驗遺體「開不出死亡證明」

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警方立即清查住戶，研判死者是唐治平的母親，不料，當警方找上唐治平時，卻發現他精神恍惚、無法溝通，也說不清楚母親離家的原因，甚至看著遺體大喊「這不是我媽媽」。為了確認死者身分，警方甚至拿出證件比對，唐卻依舊否認，直到唐的表妹到場才完成認屍。
今(4)日下午3時許，檢察官會同法醫於板橋殯儀館進行相驗，但兒子唐治平卻未現身，親屬中僅有表妹到場，由於開立死亡證明需要直系親屬簽署，在唐失聯的情況下，遺體只好暫置板殯，待唐到場簽名後才能發還。
現年45歲的男星唐治平，過去曾出演《白色巨塔》、《花樣少年少女》等知名連續劇，後來突然消失演藝圈，並傳出疑似負債百萬的消息。直到2021年復出，拍攝了大愛電視劇《我家的美好時光》和八點檔《一家團圓》後，又再次銷聲匿跡，近2年沒有推出新作。
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