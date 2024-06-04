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兒子唐治平神隱！母親陳屍頂樓、檢方相驗遺體「開不出死亡證明」

▲今(4)日下午3時許，檢察官於板橋殯儀館進行相驗，但兒子唐治平卻未現身，親屬中僅有表妹到場。（圖／讀者提供）
▲今(4)日下午3時許，檢察官於板橋殯儀館進行相驗，但兒子唐治平卻未現身，親屬中僅有表妹到場。（圖／讀者提供）

實習記者張保羅／綜合報導

昨（3）日下午，新北市淡水區某社區大樓的頂樓，一名73歲的婦人陳屍陽台處，因已出現屍斑，死亡時間初估超過2天以上，經調查後，發現死者正是藝人唐治平的母親。

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據了解，本月1日當天，唐治平與母親疑似因工作問題起口角，凌晨1時許，唐母獨自搭乘電梯到頂樓，隨後便再沒有下樓。3日下午，有住戶發現唐母遺體，嚇得立即報警處理，警方趕抵時，發現唐母已明顯死亡。

▲唐治平表妹（左）到殯儀館相驗唐母遺體。（圖／讀者提供）
▲今(4)日下午3時許，檢察官於板橋殯儀館進行相驗，但兒子唐治平卻未現身，親屬中僅有表妹到場。（圖／讀者提供）
警方立即清查住戶，研判死者是唐治平的母親，不料，當警方找上唐治平時，卻發現他精神恍惚、無法溝通，也說不清楚母親離家的原因，甚至看著遺體大喊「這不是我媽媽」。為了確認死者身分，警方甚至拿出證件比對，唐卻依舊否認，直到唐的表妹到場才完成認屍。

今(4)日下午3時許，檢察官會同法醫於板橋殯儀館進行相驗，但兒子唐治平卻未現身，親屬中僅有表妹到場，由於開立死亡證明需要直系親屬簽署，在唐失聯的情況下，遺體只好暫置板殯，待唐到場簽名後才能發還。

現年45歲的男星唐治平，過去曾出演《白色巨塔》、《花樣少年少女》等知名連續劇，後來突然消失演藝圈，並傳出疑似負債百萬的消息。直到2021年復出，拍攝了大愛電視劇《我家的美好時光》和八點檔《一家團圓》後，又再次銷聲匿跡，近2年沒有推出新作。

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