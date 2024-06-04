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林襄遭男友嫌棄沒質感！親吐他真實身分　竟成進啦啦隊爆紅契機

▲林襄自爆，曾被某任男友嫌棄很沒質感，讓她卯起來精進自己，也意外成為加入啦啦隊的契機，也透露男方真實身分。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄自爆，曾被某任男友嫌棄很沒質感，讓她卯起來精進自己，也意外成為加入啦啦隊的契機，也透露男方真實身分。（圖／翻攝自林襄IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

啦啦隊女神林襄轉隊到味全龍當「小龍女」後，人氣依舊居高不下，如今更開始跨足電視、時尚界，感情生活也備受關注，過去她和「反骨男孩」成員孫生有過一段情，如今也在節目中透露，曾被某任男友嫌棄很沒質感，讓她卯起來精進自己，也意外成為加入啦啦隊的契機，也透露男方真實身分。

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▲林襄穿比基尼，上圍依舊傲人。（圖／林襄IG）
▲啦啦隊女神林襄轉隊到味全龍當「小龍女」後，人氣依舊居高不下。（圖／林襄IG）
林襄在節目《11點熱吵店》中分享過去感情經驗，透露有任男友一直嫌棄她沒有質感，由於對方年紀比較大，看她就像在看小妹妹，「整天講一些沒質感的發言、沒質感的穿搭」，她直言，也有可能是因為那任男友是攝影師，每天都要拍攝看起來很有質感的模特兒，回到家看到林襄才會一直覺得沒質感。

受到男友的刺激，讓林襄下定決心要變得有質感，讓對方看得起自己，被沈玉琳問到做了什麼努力，她也透露：「就是加入啦啦隊！」沒想到意外成為她加入啦啦隊爆紅的契機。

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▲受到男友刺激，林襄決定變得更有質感，也因此加入啦啦隊。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）
事實上，林襄最為人所知的一段感情就是孫生，她過去也曾透露，和孫生交往期間，兩人一年間只發生關係2次，全是因為孫生覺得女友就是拿來疼的，有床事就是在玷污對方，因此這段期間她只能「自己來」，兩人的房事次數甚至比另一任前女友Wendy還要少，讓她忍不住虧對方：「早上沒啥鳥用，晚上鳥沒啥用。」

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