這2綠委跑票投贊成！立法院三讀：原民禁伐補償金增至6萬
立法院院會今（4）日處理《原住民保留地禁伐補償條例》部分修正條文，將原民保留地禁伐補償由每年每公頃新台幣3萬元，提高至6萬元，但因民進黨立法院黨團質疑，該條例不符合公平正義，因此下午送至院會處理，經表決後，最後以60票贊成、46票反對，其中，民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華也投下贊成票。
記者陳佩君／台北報導
現行《原住民保留地禁伐補償條例》明定，原民保留地禁伐每公頃補償3萬，不過，多名原民立委認為金額過低，各自提案版本都主張提高金額至5至6萬；立法院長韓國瑜中午召集朝野協商，結果經過近2小時，仍無法獲得共識。
原民會主委曾智勇在會中指出，原民會明年預算125億左右，如果補償金由3萬升到6萬，幾乎占了預算20%，法定支出70%，幾乎只剩下10%可以照顧原民族人，很多業務無法推動；計總處副主計長陳慧娟也稱，此舉恐影響原有業務推動，財源籌措也有壓力。
不過，該修法在院會中表決下通過，三讀條文明定，從114年起，禁伐補償金額度從每年每公頃新台幣3萬元調升至6萬元，且每兩年調整一次，由中央主管機關參照中央主計機關發布之最近一年消費者物價指數較前次調整之前一年消費者物價指數成長率公告調整之。