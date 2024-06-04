萌翻！黑熊和平部落現蹤和石虎當鄰居 山羊也帶小孩來了
台中市和平區南勢部落今年2月組成黑熊巡守隊，才剛滿3個月就透過紅外線自動相機拍攝到一隻年輕黑熊的活動影像，意外發現海拔約1千公尺的此處，是全台灣少數黑熊與石虎共同生活棲地。此外還有野山羊、食蟹獴、白鼻心、台灣獼猴等多種動物在附近活動。
記者顏幸如／台中報導
區公所所在地的南勢部落，是和平區最熱鬧的部落之一，也是進入山區的門戶，去年底在林業署台中分署見證下，成立台中第一個以泰雅族語命名的狩獵自主管理組織PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ（人人守護山林）協會，今年2月並組成黑熊巡守隊。
早在巡守隊成立之前，林業署便委託私人生態團隊長期進駐監測，發現南勢部落周邊有黑熊活動痕跡，3年前透過紅外線自動相機記錄到石虎，是全台少數黑熊與石虎共同的生活棲地。在部落協力守護下，上個月拍攝到年輕黑熊漫步林間的影像，令泰雅族人相當欣喜。台中分署也頒發5萬元棲地監測獎勵金，感謝族人為守護黑熊的付出。
PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ協會除了執行埃及聖䴉等外來入侵種移除任務，也協助測試改良式獵具，號召族人成立黑熊巡守隊等各項保育工作。協會理事長管賢榮表示，協會運用族人傳統知識，於巡守路線自行規劃紅外線自動相機架設點位，之前曾拍到野山羊、食蟹獴、白鼻心、台灣獼猴等多種動物，這次能在相機僅架設3個月即拍到台灣黑熊，根本可以用「驚喜」來形容，也讓族人夥伴為共同協力守護黑熊棲地感到驕傲。