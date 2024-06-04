「花系列」55歲林煒凍齡保養秘方曝光！隔23年合體台八惡女
「花系列」男星林煒受邀演出民視8點檔《愛的榮耀》，為此練了好幾天的台語。他這幾年淡出螢光幕前經營公司，透露會到各地談生意，時間比較不固定。他看起來帥氣又凍齡，被眾人追問如何保養，林煒表示目前血糖有一點高，平常水分會多攝取，飲食上也會控制糖份，白米飯也會少吃一些。
記者林奕如／台北報導
他這次演出合體「台八惡女」李沛綾，兩人在2001年的《金枝玉葉》曾合作過，23年後再見面興奮不已，而且林煒一見到她還記得當時拍戲的趣事。她則說，林煒這麼久沒演8點檔了，功力依舊，而且沉穩又細膩，要向他好好學習。
林煒受昔日合作的製作人王珮華邀請，演出一位設計大師Kevin，介入劇中江家與蔡家的紛爭。對他來說最大的挑戰在於語言。過去拍《富貴在天》、《日正當中》、《金枝玉葉》、《青龍好漢》等劇時，他要透過配音員的協助來進行台語對白的表演。很羨慕當時的對手演員張晨光，當時回家有太太教台語，學習得很快。
而林煒這一次角色是3聲道，國語、英語及台語，把台語背熟再上場。對手演員江俊翰稱讚林煒私底下超級平易近人，而且臨場反應超好，雖然久未拍攝8點檔，但面對棚裡的四機作業顯得游刃有餘，幾乎都是一次過關，讓江俊翰直呼可以一圓跟偶像合作，是個很棒的體驗跟回憶。