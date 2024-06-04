國中教育會考「答對題數對照表」出爐！5科A++門檻、容錯題數看這
113年國中教育會考已於5月18、19日完成考試，考生總數19萬2,127人，主責單位國立台灣師範大學心測中心今（4）日晚間7時，公布答對題數參照表，A++考生國文、社會、自然最多只能各錯2題，英文包含閱讀與聽力，加權後分數98.14分以上可拿A++，數學包含非選題，加權後93.2分以上者可得A++。
記者林莞茜／綜合報導
國中教育會考即將在6月7日寄發成績單，今年國中會考各科題目數，國文科42題選擇題、社會科54題選擇題、自然科50題選擇題、英語科43題閱讀題及21題聽力題、數學科選擇題25題及2題非選擇題。
台師大心測中心今晚公布「等級加標示與答對題數對照表」，根據對照表，國文科要拿到A以上至少要答對37題、B門檻要答對18題，A++門檻為40題，等於考生最多能錯2題；社會科A門檻答對48題、B門檻21題，A++門檻52題，最多能錯2題；自然科A門檻為答對44題、B門檻19題，A++門檻48題，至多能錯2題。
至於英語科成績包含閱讀和聽力測驗，經加權後英語科整體成績若要達精熟門檻，加權需達90.7分，A++至少需98.14分；數學科包含選擇題和非選擇題，成績若要達精熟，加權後需達76.4分，A++需達93.2分。