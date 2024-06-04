超大咖齊聚COMPUTEX 韓媒：美日台同盟成形！AI之戰韓企遭邊緣化
2024台北國際電腦展（COMPUTEX）今（4）日正式開跑，今年吸引許多超重量級人物來台，像是輝達執行長黃仁勳、AMD董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）等等，「AI串聯、共創未來(Connecting AI)」的主軸更是完美展現台灣實力。對此，有韓國媒體指出，韓國在全球AI半導體之戰中被邊緣化，美台日三角聯盟的合作關係益發牢固，且越來越強大，對韓國企業構成嚴峻挑戰。
記者倪浩軒/綜合報導
韓國《BusinessKorea》以「韓國AI半導體產業在設計、代工、封裝上落後」為題，報導表示人們越來越擔心韓國在全球AI半導體之戰中被邊緣化，客製化的晶片對於AI技術研發越來越重要，而美國企業如輝達、AMD等在半導體晶片設計佔據主導地位，台灣企業如台積電在半導體晶片的代工和封裝佔主導地位，韓國企業的進入空間所剩無幾。
報導指出，輝達和AMD透過在台灣建立AI研發中心，提升了彼此間的聯盟關係，讓韓國企業邊緣化的情況更為加劇。根據美國半導體協會預測，韓國在10奈米製程以下的先進半導體，全球市占率將從2022年的31％，於2032年時縮減至僅剩9％。隨著AI時代的推進，在客製化半導體設計、製造和封裝處理等關鍵領域，美日台聯盟繞過韓國的趨勢日益明顯。
報導強調，美國、日本與台灣的三角聯盟是由各領域的「TOP企業」組成，想要打入聯盟越來越難，而且隨著時間過去，美台日三角聯盟越來越強大，合作關係益發牢固，今年的台北國際電腦展便突顯出這一點。
為了在AI半導體競爭中生存，韓國企業也在加強客製化的服務，三星電子便推出了涵蓋設計、代工、封裝的半導體一條龍專案，但攬客的吸引力有限。專家表示，三星在各領域都不是業內第一，因此推出這種專案服務實際上效果有限。有業內人士認為，專注在開發產品的時代已經過去，現在必須將爭取客戶放在更優先的位置，才能在市場取得成功。