獨家／狄鶯「下蠱說」救孫安佐神隱3天！友心疼：她是這麼愛孩子

我是廣告 請繼續往下閱讀
孫安佐2018年在美國賓州就讀高中時，揚言要攜帶槍枝到學校進行恐攻，被警察逮捕後經歷260天關押、開庭審議，獲聯邦法院判刑滿獲釋，之後遞解出境，孫鵬、狄鶯當時跨海救子，丟下工作赴美，而當時紀寶如在受訪時表示有傳簡訊關心過狄鶯，狄鶯回應：「我會勇敢，孩子也會勇敢。」紀寶如當時也說對孫安佐的印象，「他非常善良、非常乖、非常聽他媽媽話的一個孩子，而且很優秀，很冷靜。」對於狄鶯、孫鵬的父母心感同身受。
時隔6年，孫安佐再度鬧上社會版面，狄鶯在第一時間發言，之後完全神隱，而孫安佐則是開直播詳述自己的心情，並且在（2日）上午出面受訪20分鐘，稱自己在泰國被送到醫院後綁在床上，「跟隔壁病床的人做了能量轉換。」他也開嗆不滿父親孫鵬在背後做偷雞摸狗的事，由於全程眼神渙散，講話時一直遮嘴，精神狀況讓人擔憂，也引起網友討論。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。