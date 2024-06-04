狄鶯爆孫安佐被下蠱！「四海幫子軒」母親反擊喊告：我會還原真相

獨家／狄鶯「下蠱說」救孫安佐神隱3天！友心疼：她是這麼愛孩子

▲孫安佐（左）近期爭議頻傳，狄鶯為了兒子操心。（圖／資料畫面、狄鶯臉書）
▲孫安佐（左）近期爭議頻傳，狄鶯為了兒子操心。（圖／資料畫面、狄鶯臉書）

記者林奕如／台北報導

孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐爆出在泰國吸食大麻，神智不清誤入民宅，還當場脫褲露臀，狄鶯心急到泰國接兒回家，受訪時表示他被人下蠱，並且準備要離婚，隨後神隱3天至今尚未露面。狄鶯好友紀寶如向《NOWnews今日新聞》透露心疼之意，「她（狄鶯）是這麼愛孩子。」

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曾與狄鶯結拜為姊妹的資深藝人紀寶如，年輕時一起在演藝圈發展，近幾年不定期聚會，交情十分不錯。對於這次孫安佐在泰國行為失控一事，狄鶯為兒子操碎了心，紀寶如表示，「我沒有連絡上她（狄鶯），但天下父母心一定很心痛，尤其她是這麼愛孩子，看到這樣對母子都好不捨和難過。」她也希望外界多給他們一家人一點空間。

▲狄鶯（右）從小疼愛孫安佐人盡皆知。（圖／ YouTube）
▲狄鶯（右）從小疼愛孫安佐人盡皆知。（圖／ YouTube）
▲孫家親友透露，孫安佐被下的不是蠱，是其他不明物，才會讓他需要向在台灣的爸媽求援。（圖／孫安佐IG）
▲狄鶯（最左）向媒體透露兒子孫安佐（最右）在泰國被人下蠱。（圖／孫安佐IG）
孫安佐2018年在美國賓州就讀高中時，揚言要攜帶槍枝到學校進行恐攻，被警察逮捕後經歷260天關押、開庭審議，獲聯邦法院判刑滿獲釋，之後遞解出境，孫鵬、狄鶯當時跨海救子，丟下工作赴美，而當時紀寶如在受訪時表示有傳簡訊關心過狄鶯，狄鶯回應：「我會勇敢，孩子也會勇敢。」紀寶如當時也說對孫安佐的印象，「他非常善良、非常乖、非常聽他媽媽話的一個孩子，而且很優秀，很冷靜。」對於狄鶯、孫鵬的父母心感同身受。

時隔6年，孫安佐再度鬧上社會版面，狄鶯在第一時間發言，之後完全神隱，而孫安佐則是開直播詳述自己的心情，並且在（2日）上午出面受訪20分鐘，稱自己在泰國被送到醫院後綁在床上，「跟隔壁病床的人做了能量轉換。」他也開嗆不滿父親孫鵬在背後做偷雞摸狗的事，由於全程眼神渙散，講話時一直遮嘴，精神狀況讓人擔憂，也引起網友討論。

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