台北萬豪吃到飽衝了！「每週3天」龍蝦和牛主餐買1送1 現省1600
搶攻聚餐商機，被譽為台北最美Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至6月26日止，推出「主餐1+1」優惠，於週一至週三午間餐期，雙人同行凡一人點選任一主餐，另一同行貴賓僅需點用自助美饌，即免費贈送同等價值主餐乙份。主餐價格自1,580元至2,880元不等，以主餐「日本F1和牛紐約客牛排6盎司」為例，每份2,880元+10%，另一同行僅需點用自助美饌1280元+10%，即可免費享用和牛紐約客牛排乙份，最高可省1,600元。讓饕客大啖美食又省荷包。
記者葉盛耀/綜合報導
位於台北萬豪酒店一樓的Garden Kitchen，用餐方式午間自助美饌可選擇五大主題區自助美饌，或加價搭配海鮮、牛排與各式肉食等主餐。餐檯包含嚴選時令澎湃海味「極鮮海物Bar」，還有現點現做「熱享美饌區」供應鹽烤挪威鮭魚、現烤維吉尼亞火腿、主廚特製湯品等豐盛料理，以及「國宴主廚」精心設計中式料理。還有特選LED燈無農藥種植蔬菜「繽紛鮮蔬沙拉區」，以及台北萬豪點心房每日特製「夢幻甜點檯」無限量供應精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖、哈根達斯冰淇淋等。
活動期間加購主餐如香蒜龍蝦、戰斧帶骨豬排、風味春雞、日本F1和牛紐約客等自選主餐，皆享有買一送一優惠。Garden Kitchen「主餐1+1」活動期間，限平日週一至週三午間餐期適用，價格皆須加一成服務費。
另外，新竹豐邑喜來登大飯店「盛宴自助餐廳」則是自6日3日起至6月23日以「義遊盛宴 漫食生活」為主題推出義大利美食節，供應義大利經典與創意料理，於午餐、晚餐推出。
以地中海飲食為料理主軸，烹調手法以少油、少鹽呈現料理原味，加入選用台灣在地食材替代進口食品，落實低碳食物里程。像是義大利歷史名菜「羅馬香草脆皮豬肉捲」以黑毛豬腹胸肉加入帶皮新蒜、鼠尾草、迷迭香、百里香等香料，淋上橄欖油後捲起，舒肥低溫烹調又經高溫烘烤，外皮酥脆、裡層軟嫩多汁。也有「經典肉醬千層麵」，與新竹在地製麵廠合作客製新鮮千層麵，層疊舖滿肉醬、培根碎，重現義式經典菜餚。另還通應各式義式開胃菜、沙拉、披薩、熱菜、甜點等，還有義大利紅、白酒無限暢飲。