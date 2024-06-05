壽司郎6周年開戰！赤蝦20、鮭魚25、鮪魚大腹40元 海膽拌麵回歸
台灣壽司郎歡慶6周年創業祭，推出超狂限時優惠19天，大啖赤蝦20元、鮭魚25元、鮪魚大腹40元，超便宜不傷荷包！還有日本產貝柱、廣島縣產酥炸牡蠣、鮭魚卵海鮮3貫等誘人海味，超人氣濃厚海膽拌麵也回歸，甜點則有北海道起司舒芙蕾蛋糕、及聯名cama café兼修的咖啡芒果聖代，必吃菜色划算清單一次看。
記者蕭涵云/綜合報導
📌台灣壽司郎6周年創業祭！赤蝦20元、鮭魚25元、鮪魚大腹40元
台灣壽司郎於2018年於台北開出第一家旗艦店，至今已滿創業6周年；據統計，壽司郎每年研發新菜約1200款、期間限定菜色中也約有300款新菜推出。今年歡慶6周年當然要來點瘋狂的，一口氣推出2024必吃超狂優惠清單，6月5日至6月9日限定2S超大尺寸「日本產貝柱」只要50元；6月10日至6月18日「6周年鮪魚大腹」才40元；6月19日至6月23日則有超人氣「生鮭魚」2貫50元限時優惠。
活動期間常態菜單也很有誠意，赤蝦2貫只要40元、青森縣產比目魚40元、廣島縣產酥炸牡蠣60元、鮭魚卵海鮮3貫100元、還有大草蝦&貝柱天婦羅 100元，超搶手每回推出都秒殺完售的濃厚海膽拌麵也回歸。壽司郎「6周年創業祭」即日起至6月23日止限時19天開跑，數量有限售完為止，粉絲們把握時間衝一波。
📌台灣壽司郎聯名cama café「咖啡芒果聖代」
這波甜點除了有北海道起司舒芙蕾蛋糕，還首次跨界聯名cama café，打造全新「cama café咖啡芒果聖代」！以壽司郎招牌甜點芒果雪花冰為發想，選以Q彈的咖啡凍與鬆軟海綿蛋糕為基底，鋪上芒果果肉與芒果雪花冰，最後再擺放鮮甜芒果冰淇淋與濃郁咖啡冰淇淋。「cama café咖啡芒果聖代」即日起至6月23日限時開賣。
📌藏壽司聯名「角落小夥伴」！14款扭蛋6月7日開抽
藏壽司2024最新聯名「角落小夥伴」大推14款限定扭蛋，共有5+1款夏季變裝「立體公仔吊飾」、4款夥伴大集合「徽章磁鐵」及4款美人魚款「造型橡皮擦」，6月7日起海洋系列扭蛋輪番上陣；還分別於6月17日及7月1日加碼推出海底大探險的「角落小夥伴托特袋」和清爽透亮的「角落小夥伴透明玻璃圓盤」兩波滿額贈禮物。迎接夏季6月12日更開吃7款「盛夏特選」清爽海味料理，新菜關注「漢堡排、鹿兒島產稻燒鰹魚、香檸岩鹽北海道帆立貝」等海味。